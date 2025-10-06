Cerca de las 8:30 p.m. de este lunes 6 de octubre, vecinos del distrito de San Miguel realizaron un cacerolazo desde los balcones y ventanas de sus departamentos, posiblemente en muestra de apoyo al paro de transportistas y de rechazo frente a la ola de criminalidad, extorsiones y ataques que afectan al sector del transporte público en la capital.

En diversos videos difundidos en redes sociales, se observa a cientos de familias que residen en edificios golpeando ollas, sartenes y otros utensilios de cocina mientras encendían las luces de sus viviendas en señal de respaldo.

La protesta se extendió por varios minutos en un condominio y fue acompañada por aplausos y gritos de indignación contra la inseguridad.

Protesta vecinal y convocatoria ciudadana

Canal N informó que el cacerolazo surgió como una iniciativa espontánea que se difundió a través de mensajes y grupos vecinales en plataformas digitales. Los organizadores instaban a los ciudadanos a salir a los balcones o ventanas para hacer oír su reclamo ante la violencia que en los últimos días ha dejado víctimas entre choferes de transporte público.

De acuerdo con las convocatorias, el objetivo era exigir mayor acción del Gobierno frente a las extorsiones, cobros de cupos y atentados con explosivos que padecen conductores y empresarios del transporte en Lima y Callao.

El cacerolazo se desarrolló en paralelo al paro convocado por los gremios de transportistas, quienes mantienen suspendido el servicio en diversas rutas para demandar seguridad y medidas efectivas contra el sicariato.