Según recomendaciones de Defensa Civil, una vivienda debe tener una buena base y fuertes cimientos para que pueda soportar un movimiento telúrico de gran magnitud. (Foto: Difusión)
Según recomendaciones de Defensa Civil, una vivienda debe tener una buena base y fuertes cimientos para que pueda soportar un movimiento telúrico de gran magnitud. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los recientes sismos registrados en el país han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta importante para quienes buscan adquirir una vivienda: ¿qué tan segura debe ser la propiedad que estoy pensando comprar?

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