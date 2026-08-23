Los recientes sismos registrados en el país han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta importante para quienes buscan adquirir una vivienda: ¿qué tan segura debe ser la propiedad que estoy pensando comprar?

Según recomendaciones por parte de Defensa Civil, una vivienda debe tener una buena base y fuertes cimientos para que pueda soportar un movimiento telúrico de gran magnitud.

Recordemos que en los recientes sismos en las regiones de Junín y Ayacucho se produjo el derrumbe de muchas casas debido a lo precarios materiales con las que fueron construidas.

Pero la seguridad no es el único desafío. Para muchas familias, acceder a una vivienda propia también implica enfrentar el costo del inmueble, evaluar su capacidad de endeudamiento y encontrar una alternativa de financiamiento que se ajuste a su presupuesto.

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El proceso de compra de una vivienda puede comenzar con algo tan sencillo como definir cuánto se puede destinar mensualmente a una cuota. A partir de ello, es necesario conocer las alternativas de financiamiento disponibles, identificar proyectos que se ajusten a ese presupuesto, comparar precios, ubicación y características, y finalmente revisar las condiciones de compra antes de tomar una decisión.

En este contexto, la Feria Inmobiliaria Expo Casa, edición San Miguel, reunirá a más de 15 inmobiliarias y empresas vinculadas al sector, con diferentes propuestas para quienes buscan comprar su primer hogar, cambiar de vivienda o evaluar una inversión inmobiliaria.

Uno de los temas que cobrará especial relevancia será la seguridad frente a eventos sísmicos. Los expositores presentarán proyectos que incorporan características de diseño sismorresistente, permitiendo que los visitantes puedan conversar directamente con especialistas y conocer aspectos relacionados con las características constructivas de los inmuebles.

El acceso al financiamiento será otro de los puntos centrales. La feria contará con orientación sobre alternativas como el Fondo Mivivienda y Techo Propio, para que los visitantes puedan conocer los requisitos, beneficios y posibilidades de financiamiento disponibles según su situación.

Cabe recordar que Expo Casa, edición San Miguel, se realizará del 27 al 30 de agosto, en el Boulevard Mantaro de San Miguel, frente a Coney Park. El ingreso será gratuito.