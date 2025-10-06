Ante lo que consideran la inacción del gobierno de Dina Boluarte contra la ola de criminalidad que enfrentan los transportistas de Lima Metropolitana y el Callao, los gremios de transporte urbano advirtieron que el sector extendería el paro por otras 24 horas si no logran una reunión con el Ejecutivo.

Martín Ojeda, el presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), declaró que los transportistas extenderían su paro por otras 24 horas o más si no se reúnen con la presidenta Dina Boluarte o el premier Eduardo Arana.

Por otra parte, Miguel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNT), anunció que los transportistas continuarán con la medida de protesta este martes 7 de octubre, debido a que no han obtenido respuestas del gobierno.

“Lo están tomando como una payasada porque nos están matando. No vamos a permitir más muertos”, declaró ante los medios.

Manifestaron que buscan el establecimiento de una mesa técnica de alto nivel con miembros de los gremios de transportes, el Ejecutivo y el Legislativo.

Posteriormente, Ojeda informó que recibieron un llamado de Palacio de Gobierno para sostener una reunión este lunes a las 7:00 p.m. Esta se desarrollará con el premier Eduardo Arana, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes y el ministro de Transportes, César Sandoval.

“Aún no se levanta la situación crítica”, advirtió el dirigente.

Asimismo, criticó las declaraciones del ministro del Interior Carlos Malaver sobre el reciente asesinato de un chofer, afirmando: “No es un simple muerto”.

Un nuevo paro de transportistas es acatado este lunes 6 de octubre, luego del asesinato de un chofer de transporte público el último fin de semana | Foto: El Comercio

Posteriormente, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que sostendrán dicha reunión. “Recibirán a los representantes de las asociaciones y gremios de transportistas, en un espacio de diálogo orientado a construir soluciones conjuntas en beneficio del sector transporte y ciudadanía”, señaló la institución.