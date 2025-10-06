Desde la medianoche, las empresas de transporte urbano formal acatan una paralización en protesta por el incremento de la inseguridad, los cobros de cupos, las extorsiones y los asesinatos cometidos por organizaciones criminales en distintos distritos de Lima.

En varios puntos de la capital, como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo, Comas y Surco, las unidades permanecieron estacionadas con las luces intermitentes encendidas y sin recoger pasajeros, como señal de duelo y protesta.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En San Martín de Porres, un grupo de bodegueros salió a las calles para ofrecer galletas, gaseosas y botellas de agua a los conductores que participan en la medida. Una cobradora, con una bandeja en las manos, se encargó de repartir los productos entre sus compañeros.

Escenas similares se registraron en otros distritos, donde transeúntes y vecinos entregaron alimentos y bebidas a los manifestantes como muestra de respaldo.

Durante la tarde, circularon en redes sociales imágenes que mostraban a choferes y agentes policiales compartiendo agua bajo el intenso sol limeño, mientras el tránsito permanecía restringido en diversas avenidas.

Un nuevo paro de transportistas es acatado este lunes 6 de octubre, luego del asesinato de un chofer de transporte público el último fin de semana | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Martín Ojeda, dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, indicó que la paralización fue comunicada con anticipación y se realiza como respuesta al clima de inseguridad que atraviesa el sector.

“Pese a ciertos avances, la percepción es que la situación empeora. La fragmentación y el miedo dificultan la acción conjunta, pero el compromiso gremial se mantiene firme”, indicó.

No descartó que la medida pueda prolongarse o repetirse si ocurre un nuevo hecho de violencia. También precisó que la protesta no tiene motivaciones políticas, sino que obedece a una necesidad compartida por todo el gremio.