La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó este lunes que se registró una falla en el sistema de control radar que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional.

Según precisó la entidad, la incidencia se produjo durante la tarde y fue atendida “de inmediato”, logrando restablecer el servicio “en pocos minutos”.

De acuerdo con el comunicado, como medida preventiva se activaron los protocolos internacionales de navegación aérea y se aplicó la “separación por procedimiento”, técnica que garantiza la distancia adecuada entre aeronaves y mantiene la seguridad de los vuelos.

“En ningún momento la seguridad de las aeronaves, tripulación o pasajeros se vio comprometida”, remarcó Corpac.

La empresa añadió que las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad y que su personal actuó conforme a los estándares internacionales establecidos para este tipo de contingencias.

Asimismo, informó que los equipos técnicos realizan evaluaciones para determinar las causas del evento, el cual ocurrió en un periodo de baja demanda operacional, conocido como “hora valle”.

Finalmente, Corpac reafirmó su compromiso con la seguridad operacional, la continuidad del servicio y la protección de la vida, y ofreció disculpas a los pasajeros y aerolíneas por los inconvenientes que esta falla haya podido generar.