Don Mario Aliaga, un asegurado de 75 años, volvió a sonreír tras recuperar su salud gracias a la implantación de un marcapasos inalámbrico, realizado por médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara del Seguro Social de Salud (EsSalud). La cirugía, de tipo mínimamente invasiva, duró cerca de una hora y permitió estabilizar su corazón tras varios episodios de complicaciones graves.

Al igual que el personaje de cómic Iron Man, Mario lleva ahora una prótesis metálica en el corazón, pero no por ficción, sino por ciencia y esperanza. “Me siento bien, agradezco a los médicos del hospital Almenara por esta intervención. Me siento como un Iron Man” , expresó emocionado tras recibir el alta médica.

Paciente de 75 años vive con marcapasos inalámbrico implantado en el hospital Almenara. (Foto: Difusión)

El doctor Hael Fernández Prado, cardiólogo electrofisiólogo y coordinador de la Unidad de Arritmias del hospital Almenara, explicó que el paciente había sufrido múltiples infecciones por un marcapasos convencional con cables, lo que derivó en la necesidad de reemplazarlo por una tecnología más segura.

“Ha sido un caso complejo. El paciente tuvo endocarditis y un proceso infeccioso severo. Optamos por colocarle un marcapasos sin cables, lo que garantiza una recuperación más rápida y menor riesgo de nuevas infecciones”, precisó el especialista.

El procedimiento se realizó mediante un catéter diminuto que permitió introducir la microcápsula directamente en el corazón bajo sedación mínima. Este dispositivo de última generación se ancla al tejido cardíaco y regula los latidos en pacientes con bloqueos avanzados, sin necesidad de cables ni baterías externas.

El galeno destacó que se trata de un hito médico en el país, pues la incorporación de esta tecnología posiciona al hospital Almenara como referente nacional en electrofisiología y cardiología intervencionista. “Entre el 15 % y 20 % de pacientes con enfermedades cardíacas podrían beneficiarse de este tipo de marcapasos”, indicó.

EsSalud marca un hito médico con cirugía mínimamente invasiva para implantar marcapasos inalámbrico. (Foto: Difusión)

Don Mario fue dado de alta al día siguiente y hoy lleva una vida normal, incluso realizando actividad física ligera. “Volví a hacer ejercicios, a caminar, a disfrutar de mis nietos. Me siento como nuevo”, dijo el paciente, padre de cuatro hijos.

El hospital Almenara continúa impulsando procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, en línea con el compromiso de EsSalud de modernizar su infraestructura asistencial y aplicar tecnología que reduzca hospitalizaciones y mejore la calidad de vida de los asegurados.

“La medicina debe caminar de la mano con la tecnología para devolver esperanza y bienestar a los pacientes” , concluyó el doctor Fernández.