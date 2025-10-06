Un acto de violencia policial se registró este lunes en San Juan de Lurigancho. Un agente de la Policía Nacional del Perú fue grabado cuando rompió la luna de una cúster de la empresa de transporte Huascar S.A., en medio del paro de transportistas que exige mayor seguridad frente a las extorsiones.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el efectivo se acercó al vehículo estacionado en plena vía y, mientras preguntaba “¿de quién es la combi?”, golpeó con su vara una de las lunas laterales. Luego repitió la acción con más fuerza hasta romper el vidrio.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Instantes después, un hombre que sería el conductor del vehículo apareció entre los manifestantes y se aproximó al agente para reclamar por lo ocurrido. De acuerdo con el noticiero 24 Horas, el policía admitió haber causado el daño.

En las imágenes se observa que tomó al hombre por el cuello mientras le gritaba. Ningún otro agente intervino para detener la situación, pese a los reclamos de los presentes.

El hecho provocó protestas entre los transportistas que permanecían en la zona, quienes advirtieron al efectivo que todo estaba siendo grabado. En el video también se observa al policía mostrar su nombre y retar a los testigos: “Denúncienme, no tengo miedo”, mientras algunos asistentes respondían: “Abusa de su cargo”.

Este incidente ocurrió durante el paro de transportistas que mantuvo bloqueadas varias vías de Lima, en reclamo por la ola de violencia y extorsiones que afecta al sector. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

Paro podría ampliarse hasta este martes

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), anunció que el paro de transportistas en Lima y Callao podría extenderse hasta este martes 7 de octubre. Indicó que están a la espera de una reunión con la presidenta Dina Boluarte “a la hora que sea” para conocer la respuesta del Ejecutivo frente a la problemática del sector.

“Aún nosotros, después del Congreso y las lamentables declaraciones de un miembro de la PNP, que pareciera que está poniendo más tensa la reunión, estamos esperando la reunión con el premier y la presidenta, así sea la hora que sea. Por cuanto las bases han señalado que el paro (podría extenderse) de 24 horas se va a 48 horas”, declaró en conferencia de prensa.