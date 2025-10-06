El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció este lunes que los gremios de transportistas acordaron levantar el paro que iniciaron el 6 de octubre en Lima y Callao. La decisión se tomó luego de un diálogo sostenido entre el Ejecutivo y representantes del sector.

Durante la conferencia, el premier precisó que el Gobierno no ha minimizado la muerte de un conductor ocurrida durante las protestas y reafirmó su compromiso de atender las demandas del gremio mediante el diálogo.

“Se acuerda no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 de octubre del 2025 y restablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del martes 7 de octubre”, leyó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, al detallar parte de los acuerdos alcanzados.

Información en desarrollo