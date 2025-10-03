Tal como lo adelantó el alcalde Carlos Bruce, la Municipalidad de Surco recuperó el espacio público que había sido invadido por la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) en un parque de ese distrito.

Según informó Canal N, obreros de la comuna distrital procedieron a retirar las estructuras que ocupaban parte del parque número 17, ubicado en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

“El día de hoy hemos empezado con la primera etapa de los 11. Hemos empezado con cuatro parques, el 16, 17 y 18 de los lotes que no han presentado revisión judicial”, expresó un vocero de la comuna.

“De la totalidad de los 83 lotes, han presentado una buena cantidad de revisiones judiciales. La norma establece que con la sola presentación debemos suspender el proceso, eso es lo que hemos hecho”, agregó.

Explicó que si bien Acuña Peralta hizo una restitución voluntaria del área ocupada y comunicó del hecho a la municipalidad, el equipo técnico de catastro verificó que existía un faltante de 66 metros, el cual ha sido recuperado.

En julio pasado “Cuarto Poder” reveló que “se verificó que el predio ubicado en la Av. Central número 681/865 (...) se excede a su perímetro registral” y que se halló “un área aproximada de 118,13 metros cuadrados de invasión sobre el parque número 17”.

El área en cuestión había sido cercada con mallas, estructuras de fierro y hasta una puerta. Según imágenes difundidas, en el interior se observan maderas, sillas, calaminas y un letrero de “Bienvenidos”.

La propiedad está a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, empresa fundada en 2015 y de la cual María Acuña es titular. La vivienda fue adquirida en julio de 2023 por un valor de más de 530 mil dólares, cuando ya era congresista en funciones.

Acuña Peralta devolvió parte del área invadida y colocó una malla como delimitación, pero el equipo técnico de la comuna de Surco verificó que aún existía un faltante, razón por la cual se procedió a su retiro “a la fuerza”.

Municipio de Surco recupera espacio público invadido por la congresista María Acuña. (Video: Canal N)

Inmobiliaria cuestiona medida

Sobre el tema, Manuel Zeña, abogado de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, cuestionó el operativo señalando que la propia municipalidad había dejado sin efecto la medida de demolición.

“No existe un procedimiento de ejecución coactiva en contra de inmobiliaria Los Alizos. Esto que están haciendo es un delito. Invoco la presencia del Ministerio Público porque se está cometiendo una serie de irregularidades, las personas han quedando totalmente desprotegidas. Ahora no hay nadie en la casa y se están aprovechando de esa circunstancia”, alegó en Canal N.

Refirió que María Acuña no usurpó ningún espacio público porque la propiedad se adquirió tal como estaba y que el área en cuestión es privada, tal como constan en documentos que datan de 1960.

El letrado afirmó que la municipalidad de Surco no notificó del acto de demolición forzada y que la congresista de APP decidió devolver el área supuestamente invadida debido que venía recibiendo “acosos diarios”.

“Hoy día inmediatamente estamos interponiendo una denuncia por abuso de autoridad. La norma sanciona hasta con 4 años de pena privativa de la libertad a quien dentro de un procedimiento coactivo -que no existe- comete abuso de autoridad y aquí hay complicidad con el alcalde, con el subgerente de Fiscalización y la ejecutora coactiva”, manifestó.

Municipio se pronuncia

Al respecto, la municipalidad de Surco emitió un comunicado señalando que la acción se ejecutó luego de haberse otorgado un plazo de 45 días a los ocupantes para que se retiren voluntariamente las estructuras levantadas en áreas públicas.

Precisó que el terreno ocupado donde se ubica la vivienda de María Acuña, pertenece a la Inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L., con número de partida registral 11048457, y que el área invadida era de 66.72 metros.

También hizo un llamado para que los vecinos que aún mantienen ocupaciones en áreas públicas a regularizar su situación y evitarse procesos judiciales por usurpación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de prisión.

🚨#COMUNICADO | Comenzó la recuperación de los parques de Los Álamos de Monterrico. pic.twitter.com/ddyPEQUehT — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) October 3, 2025