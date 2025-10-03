Juan Cavero Solano: Las investigaciones que arrastra el sucesor de Santiváñez en el Ministerio de Justicia

Cavero Solano, nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, arrastra cuestionamientos y también investigaciones fiscales.

Desde mayo hasta el último miércoles fue jefe de Gabinete de Asesores del referido sector. Y a fines de agosto, ya durante la administración de Santiváñez, fue nombrado como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Según fuentes de El Comercio, una primera solicitud del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que se destituya a la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, fue rechazado por la por la oposición del anterior representante del MINJUSDH en el Consejo Directivo de la PGE.

Luego de que se nombró a Cavero, se volvió a evaluar el pedido y esta vez sí se concretó

De acuerdo a la declaración jurada de intereses que presentó para asumir como jefe de Gabinete de Asesores, el hoy ministro de Justicia tiene amplía experiencia en el Estado: ha trabajado en la Sunat, en la ATU, en la Sutran, en la Municipalidad de Independencia, en el Gobierno Regional (GORE) del Callao y en los ministerios de Vivienda, Educación, Economía y Transportes y Comunicaciones.

Precisamente, en el MTC fue gerente de Circulación y Seguridad Vial entre noviembre de 2016 y noviembre de 2018, cuando fue retirado del cargo. Esto luego de que El Comercio revelara fallas en el sistema de emisión de licencias de conducir, que permitieron que una persona con limitaciones visuales obtenga un brevete sin restricciones.

En el 2023, el fiscal provincial adjunto Augusto López Loaiza, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, formalizó investigación preparatoria en contra de Cavero Solano y otras seis personas por el presunto delito de peculado en agravio del Estado.

El Ministerio Público le imputa al actual ministro de Justicia que, en su calidad de gerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Independencia, habría intervenido en la ejecución de 16 obras, realizadas en el marco de los programas “Trabaja Perú” y “Avanza Perú”, a fin de “concertar con interesados para defraudar al Estado toda vez que dichas obras se ejecutaron de forma parcial y defectuosa”.

Entre agosto de 2023 y setiembre de 2024 fue gerente de Asesoría Jurídica del GORE del Callao, bajo la administración de Ciro Castillo.

En setiembre de 2024, el GORE del Callao aprobó cubrir los gastos de la defensa legal de Cavero Solano por S/20.000, en el marco de una investigación de la fiscalía del primer puerto por los presuntos delitos de abuso de autoridad y de falsedad genérica.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el sucesor de Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registra 14 investigaciones penales. De estas, aún están vigentes cuatro de ellas. Las dos descritas líneas arriba y otras dos por presunto abuso de autoridad y apropiación ilícita y por supuesta colusión.

Los descargos

El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través de un escrito dirigido a El Comercio, indicó que, sobre la investigación por las obras en la Municipalidad de Independencia, él ha solicitado su exclusión del referido proceso, porque “los hechos no corresponden a su gestión”.

También indicó que la denuncia por presunta corrupción en el Callao fue investigada por la Fiscalía de la Nación y que esta dispuso su archivo.

Además, justificó que haya solicitado que el Gore del Callao cubra sus gastos de defensa legal por los presuntos delitos de abuso de autoridad y de falsedad genérica, cuando fue gerente de Asesoría Jurídica de esa institución, porque la normativa vigente se lo permite.

Agregó que el 20 de junio último, la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dispuso que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en su contra.

Piden que reconsidere El Frontón

Desde el Congreso, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo que no conoce la trayectoria de Cavero y advirtió que Santiváñez le está dejando “una enorme papa caliente” a su sucesor, al hacer referencia al déficit de penales en el país. “Ojalá replantee la decisión de la construcción de El Frontón y priorice la construcción del penal de Ica, que está a la mitad”, manifestó.

En declaraciones a Canal N, Muñante afirmó que los otros ministros que aspiran a ser candidatos en las elecciones de 2026 deben renunciar de una vez.

“Yo hubiera preferido que se den todas las renuncias hoy para que la presidenta pueda jurar a los nuevos ministros y no tener que ver en los próximos días a otro ministro renunciando, porque tengan una aspiración política. Que esto se corrija”, acotó.

El parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) también señaló que no tiene detalles sobre la hoja de vida del nuevo ministro y opinó que hubiera preferido que sea una persona alejada del gobierno la que dirija el sector Justicia y Derechos Humanos.

Sobre El Frontón, Aragón consideró que no tener este penal sostenibilidad técnica ni presupuestaria debería ser dejado de lado. En ese sentido, dijo que espera que Cavero se reúna con el Gobierno Regional del Callao y con expertos.

Lamentó que el nuevo titular de Justicia también arrastre investigaciones. “Hubiera sido preferible un funcionario desvinculado [al gobierno] y que venga de afuera”, finalizó en declaraciones a la prensa.

A su turno, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) afirmó que su bancada espera que el nuevo ministro ofrezca resultados sobre la construcción de penales, porque este es un rubro deficitario para el gobierno de Boluarte.

Aguinaga sostuvo que Cavero debe mantener la postura de Santiváñez de buscar una salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), porque el Perú debe hacer respetar su independencia y soberanía.

El portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, consideró “delicado” que el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos tenga carpetas fiscales abiertas. En ese sentido, dijo estar seguro que saldrá a explicar la naturaleza de estas investigaciones.

“No hay que olvidar que en el Perú, lamentablemente tenemos una suerte de práctica de judicializar la política. La verdad, no creo que haya un funcionario público en este país que no tenga su carpeta fiscal al costado. En todo caso, la presunción de inocencia es un principio fundamental y esperemos que los casos en los cuales esté involucrado no sean pues con mucha gravedad”, dijo en RPP Noticias.

Salhuana, además, señaló que la renuncia de Santiváñez era “previsible”, porque se escuchaban rumores de que quería evitar una nueva censura del Congreso.

Al ser consultado sobre si sabe de alguna invitación de APP al ahora exministro, el expresidente del Congreso dijo “desconozco”. “Eso lo maneja el Comité Ejecutivo Nacional”, complementó.

En declaraciones a la prensa, la legisladora Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), promotora de la nueva moción de censura a Santiváñez, criticó que el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú) “haya aguantado todo lo que pudo” el debate y votación de la solicitud de destitución en contra del cuestionado abogado.

Paredes indicó que se debe de investigar a Cavero, porque al haber sido parte de la administración de Santiváñez en el MINJUSDH es probable que sea “un hombre de su confianza” y que sea “agua de la misma fuente”.

También señaló que el gobierno debe desistir de la idea de reabrir El Frontón. “Es carísimo, no hay agua, la corriente debe ser por generadores de diesel, [esa propuesta] fue para llamar la atención, [Cavero] debería pasar la página de eso”, expresó.

Por su parte, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) también dijo que no conoce absolutamente nada sobre la trayectoria del sucesor de Santiváñez.

“Este nuevo ministro de Justicia seguro va a cumplir con la tarea que le dieron a Santiváñez, la de salirse de la Corte IDH y de garantizar la impunidad de este gobierno. Y El Frontón es una desfachatez de Santiváñez, quiso distraer en vez de resolver el problema de la paralización en la construcción de penales en el país”, cuestionó en Canal N.

Los otros que evalúan renunciar

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que en los próximos días se podrían dar, al menos, dos salidas más del Gabinete Ministerial, que lidera Eduardo Arana. ¿La razón? El 13 de octubre vence el plazo para que los altos funcionarios que deseen participar en los comicios de abril den un paso al costado.

Las mismas fuentes indicaron que los ministros Morgan Quero (Educación) y César Vásquez (Salud) son los que están evaluando su renuncia. El primero está afiliado a Ciudadanos por el Perú, partido vinculado a Nicanor Boluarte y que se formó, según una investigación del Ministerio Público, tras la instrumentalización de los prefectos y subprefectos.

Incluso, al inicio de semana, al ser consultado sobre si podía descartar una eventual postulación del Congreso bicameral u otro cargo, Quero respondió con evasivas.

“Lo veremos en su momento, mientras tanto estoy abocado al Ministerio de Educación”, dijo.

Quero también ha sido asesor de la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Archivo GEC)

También remarcó que la decisión de ser candidato “es personalísima” y que constituye “un compromiso” de parte de “ciudadanos libres que buscamos la mejora de nuestra patria”.

Vásquez, por su lado, es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 2017. Un año antes fue elegido como congresistas la agrupación de César Acuña y en el 2022 fue candidato al gobierno regional de Cajamarca por el mismo partido. No obstante, no logró ser elegido al quedar en cuarto lugar con el 17,26% de los votos.

César Vásquez, actual ministro de Salud, es militante de APP desde el 2017. También fue congresista por ese partido. (Foto: Archivo GEC) / Fernando Sangama

En declaraciones a la prensa tras la juramentación del nuevo ministro de Justicia y DD.HH., el titular de Salud dijo que aún no tiene definido si renunciará para postular.

“Todavía tengo una semana para pensarlo […] Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están exentos de participar de la contienda electoral. De mi parte, todavía no tengo una decisión clara, no la descarto, yo soy político, he sido congresista y hemos ya estado un tiempo importante en la gestión [en el Minsa]”, complementó.

Otras fuentes del Ejecutivo refirieron a este Diario que la presidenta Boluarte conocía de las aspiraciones políticas de Santiváñez antes de nombrarlo en Justicia y DD.HH., a solo cinco meses de que haya sido censurado como ministro del Interior. Agregaron que el abogado ha salido en buenos términos con la mandataria y que una prueba de ello fueron los aplausos que recibió este jueves en Palacio de Gobierno.

También señalaron que Santiváñez aceleró su dimisión, que estaba prevista para los próximos días, para evitar pasar nuevamente por un proceso de censura en el Congreso.

El paso de Santiváñez por el Ministerio de Justicia y DD.HH. no estuvo exento de polémica. El programa “Panorama” reveló un audio, donde se le escucha solicitarle a una voz atribuida al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, interceder para que Miguel Marcelo Salirrosas “El Diablo”, un policía sentenciado por sus nexos con la red criminal Los Injertos de K y K, sea trasladado a otro pabellón del penal del Trujillo.