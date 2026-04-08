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Sesión de Comisión de Vivienda se cae por inasistencia de parlamentarios. (Foto: Andina)
Sesión de Comisión de Vivienda se cae por inasistencia de parlamentarios. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República suspendió su sesión programada para este martes 7 de abril debido a la falta de quórum, tras la ausencia total de los congresistas convocados, lo que impidió avanzar con la agenda legislativa prevista.

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