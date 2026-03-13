Resumen

María Acuña vulneró el reglamento de propaganda electoral y neutralidad. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
María Acuña vulneró el reglamento de propaganda electoral y neutralidad. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por la congresista María Grimaneza Acuña Peralta y confirmó la resolución que determinó que la legisladora infringió el principio de neutralidad electoral durante actividades oficiales.

