La relación entre el candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, y el empresario Zamir Villaverde se ha convertido en uno de los episodios más incómodos para su campaña. Mientras que Grozo aseguró públicamente que Villaverde fue solo “un X” con quien coincidió de forma casual, el empresario —colaborador eficaz e investigado por corrupción en el gobierno de Pedro Castillo— salió a desmentirlo.

Villaverde aseguró que conoce a Wolfang Grozo desde el 2018 y difundió al menos cinco fotografías en las que ambos aparecen juntos en distintos momentos. Incluso afirmó que el propio Grozo fue a buscarlo a su casa en La Molina.

A estas versiones se suma la de Henry Shimabukuro, quien señaló que se reunió con el entonces general y que este le pidió interceder para evitar su pase al retiro del Ministerio de Defensa. Consultado por este Diario, Grozo negó las acusaciones y cuestionó a Shimabukuro por ser actualmente candidato.

Documento de 2021. Grozo figura como integrante del equipo de transferencia del Ministerio de Defensa junto al sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez.

A ello se suma otro episodio cercano al entorno castillista. En el 2021, Grozo integró el equipo revisor del Ministerio de Defensa al inicio del gobierno de Perú Libre. En ese grupo figuraba bajo la responsabilidad de Wilson Barrantes, exjefe de la DINI vinculado al castillismo, junto a Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo y luego prófugo por el caso Puente Tarata. Grozo sostuvo que no le consultaron su inclusión y culpó a un “exalumno del CAEN”.

En paralelo, en las listas parlamentarias de su partido también figuran postulantes con pasado político en agrupaciones de izquierda, incluso con militancias o candidaturas previas en partidos de ese sector.

Círculo íntimo

La persona de mayor confianza de Grozo dentro del partido es Bertha Azabache —a quien el candidato suele llamar por su segundo nombre: Cecilia—. Es fundadora y secretaria general del partido, así como candidata a diputada y a la primera vicepresidencia. Amigos desde la infancia en el distrito de Jesús María, Azabache tiene estudios técnicos en administración y aviación comercial.

Cecilia Azabache fue, además, la responsable del “error” que infló el patrimonio declarado por Grozo ante el JNE a 277 millones de soles, cuando en realidad eran 277 mil. Consultado por este Diario, Grozo señaló que no es necesario tener experiencia pública para el cargo de vicepresidenta.

“No creo que tenga estudios superiores, pero tiene experiencia laboral y emprendimientos”. Precisó que ella trabaja como “coach”.Grozo también ha defendido a su candidato al Senado, el exfujimorista Ángel Neyra, a quien describió como un “líder sin cuestionamientos”. Sin embargo, según registros fiscales revisados por esta Unidad de Investigación, figura como imputado en procesos penales por falsificación documentaria y falsedad genérica. Los casos figuran “con dictamen”.

Resoluciones del JNE que excluyen a candidatos de las listas de Integridad Democrática por sentencias por peculado, violencia familiar y falta de pago de pensiones alimenticias.

Pero otros candidatos también registran antecedentes. Resoluciones del JNE revisadas por este Diario muestran que varios candidatos fueron excluidos por omitir sentencias en sus hojas de vida: Luis Ayala Marchan, con condena por hurto simple; Ángel Irineo Dueñas Curo, con sentencia por nombramiento ilegal de cargo público; Daniel Martínez Melchor y José Manuel Rojas Gonzales, ambos con condenas por lesiones leves en casos de violencia familiar; y Santiago Percy Padilla Condori, con sentencia por omisión a la asistencia familiar.

Consultado, Wolfang Grozo señaló que desconocía esos antecedentes y que ahora el partido no puede retirarlos: “La ley es la ley”.

