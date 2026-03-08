El actual militante y estratega digital de Podemos Perú fue condenado en marzo de 2024 tras reconocer haber atacado físicamente a su esposa frente a sus menores hijos. Pero también tiene otros antecedentes de violencia.

Violenta agresión

El expediente del Décimo Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte describe una escena de terror doméstico: en estado de ebriedad y frente al llanto de sus hijos menores, Urresti mordió a su cónyuge en la nalga y la boca, la sujetó del cuello con violencia y le propinó golpes de puño y cabezazos en la cabeza. La agresión escaló hasta la amenaza de muerte de lanzarla por la ventana.

Como Urresti aceptó los cargos, pudo acogerse a un acuerdo de terminación anticipada con el Ministerio Público. Gracias a ese acuerdo, la pena de dos años de prisión fue convertida en 85 jornadas de servicios a la comunidad. El juez le advirtió que, en caso de incumplimiento se le revocaría la conversión y la pena pasaría a ser de prisión efectiva inmediatamente.

La sentencia fue emitida en 2024. Acusado reconoció los hechos.

Sin embargo, el rastro de violencia no es un episodio aislado. En octubre de 2019 fue denunciado por un caso de chantaje sexual contra otra joven de 21 años, a quien presuntamente hackeó sus cuentas para amenazarla con difundir fotos íntimas en Facebook si no accedía a sus pretensiones.

Además, en el 2020 otra mujer le interpuso una denuncia por violencia psicológica. Lo acusó, junto a su tío Daniel Urresti, de insultarla y amedrentarla solo por reclamarles unos pagos. El parte policial indica que ante los actos de violencia verbal recibidos, la hija de seis años de la denunciante sufrió una crisis de pánico y tuvo un ataque de epilepsia en el lugar.

Este Diario se comunicó con Urresti Eguiluz, quien confirmó la sentencia y reconoció que los hechos con su esposa fueron “bastante fuertes”. Afirmó que actuó bajo los efectos del alcohol y “afectado por el fallecimiento de su abuela”. Sobre la denuncia impuesta por otra mujer por violencia psicológica y chantaje sexual, la minimizó y afirmó que se archivó “porque en realidad nunca hubo nada”.

En campaña

José Luis Urresti trabajó en el Congreso, en la bancada de Podemos Perú —según afima—invitado por José Luna, congresista vocero y actual candidato presidencial. Militante desde el 2018, actualmente Urresti Ubilluz acompaña a su tío en actividades electorales, realizando transmisiones en vivo y contenidos junto influencers y artistas.

Junto a su tío Daniel Urresti. En 2020, una mujer denunció a ambos por violencia psicológica.

Consultado por este Diario, indicó que su rehabilitación judicial “se encuentra en trámite” y que ya cumplió con las jornadas impuestas por el juez. Sin embargo, mientras no obtenga dicha rehabilitación, podría comprometerse su eventual candidatura a San Martín de Porres.

Ante la difusión de estos antecedentes, Urresti emitió un comunicado en el que denunció una “campaña de desacreditación”. También publicó saludos de artistas que lo anuncian como futuro alcalde del distrito de Lima norte y una fotografía junto a su esposa e hijos con el mensaje: “Lo son todo para mí”.