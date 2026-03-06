A cinco semanas para los comicios generales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no establece el criterio que se aplicará para medir la valla electoral en la contienda para el Senado (la cámara alta del próximo Congreso), que tiene dos modalidades de elección: nacional y por circunscripción regional.

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que fue modificada en enero de 2025, establece que “para acceder al procedimiento de distribución de escaños en la cámara de diputados o en el Senado, se requiere haber alcanzado, al menos el 5% del número legal de miembros y, al menos, el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara”.

Es decir, siete diputados y 5% de los votos válidos o tres senadores y el 5% de los votos válidos, en su respectiva cámara.

Y el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) señala como causal para la cancelación de la inscripción de un partido político no haber accedido al procedimiento de distribución de escaños “en al menos una de las cámaras”, según lo regulado en la LOE. Y en el caso de las alianzas la barrera se eleva 1%, “indistintamente del número de partidos políticos que integren” la coalición.

Además, remarca que “solo los partidos políticos conformantes de la alianza que obtengan representación en cualquier cámara mantienen su inscripción”.

La duda sobre la cámara alta

En la última sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) le solicitó al JNE absolver las dudas que existen sobre la aplicación de la valla electoral para la cámara alta. Si el 5% de votos válidos será aplicado a la elección de senadores nacionales (lista única) y/o para la de los senadores que sean elegidos por distrito múltiple.

“Ahí se ha generado alguna duda y sería bueno disiparla para establecer cómo se va a calcular, si es sobre los votos válidos en cada elección por separado o la suma de ambos”, manifestó entonces.

En respuesta, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dijo que este tema será materia de decisión en el pleno de su institución.

“Tal cual está redactada la norma [la valla es] el 5% de 130 diputados, es decir, 7 diputados y 5% de votos válidos o 3 senadores y el 5% de los votos válidos. Hay muchas posibilidades para aplicarlo. Es necesario que se dilucide desde el pleno. Ya estamos analizando todos los escenarios”, expresó.

(Foto: Lenin Tadeo/ Archivo GEC)

Fuentes cercanas al JNE indicaron a El Comercio que todavía no hay una fecha tentativa, en la que el pleno definirá el criterio de la medición de la valla en el caso del Senado, pero adelantaron que será antes de la primera vuelta.

¿Cuáles son las fórmulas a aplicar?

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, explicó que para la elección de la cámara de senadores hay dos modalidades, una por distrito múltiple y otra por una lista única nacional. “Lo que no sabemos es sobre cuál de esas dos se aplica el 5% de los votos válidos, si es la votación que el partido obtiene por su lista nacional o por distrito múltiple. Quiera o no, son dos votaciones distintas”, complementó.

En diálogo con El Comercio, Villalobos consideró que no se pueden aplicar dos vallas para un solo Senado y que lo más lógico, partiendo de jurisprudencia del JNE, sería que “se aplique la votación más favorable” para el partido. Es decir, si obtiene el 5% de los votos válidos en la lista nacional única o en el distrito múltiple más tres senadores, ya cumplió con el requisito establecido.

“El Jurado Nacional de Elecciones tiene que decidir antes [de la primera vuelta] el criterio a aplicar. Si lo hace después puede verse como que está favoreciendo a un partido dependiendo de los resultados. Y no es culpa del JNE, sino del Congreso que dejó este vacío en la ley”, subrayó.

Una postura similar tuvo la abogada Silvia Guevara, experta en derecho electoral, quien sostuvo que la redacción del artículo 20 de la LOE “es confusa” sobre la valla del Senado. Añadió que en el caso de diputados no hay ningún problema porque es solo una modalidad de elección.

“La interpretación que debe dar el JNE tiene que ser conservadora, no podemos distinguir donde la ley no la hace […] Desde mi punto de vista, basta que cumplan en el Senado nacional o el llamado regional, uno de los dos”, refirió a este Diario.

Guevara advirtió que si el jurado decide que los partidos deben cumplir en ambas votaciones el 5% de votación válida y la obtención del 5% del número legal de senadores “sería bastante complejo” y la mayoría de agrupaciones no cumpliría con ello.

Por su parte, el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, sostuvo que “son tres elecciones” para el Congreso. “Si paso la valla con diputados, conservo la inscripción, si paso senadores nacionales, conservó la inscripción, y son los senadores elegidos en distrito múltiple también. Una cosa es la elección de distrito único u otra de múltiple. Son dos tipos de elección”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Tello dijo que se debería aplicar la norma a cada tipo de elección.

Por ejemplo, mencionó que si en la elección al Senado por distrito múltiple, un partido no pasa el 5% de votos válidos, pero sí lo hizo en Senado nacional, conserva su inscripción, pero perdería los escaños obtenidos en las regiones. O viceversa.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué es la valla electoral?

“La valla electoral es un filtro para que los partidos políticos accedan a tener representantes en el Congreso, si no superan la valla por más que tengan al candidato al Parlamento más votado no va a tener una curul. Ahora la barrera es más estricta y difícil de cumplir, está pensada en dos cifras: 5% de votos válidos más el 5% de representantes por cada cámara”, refirió Guevara.

La valla electoral, además, se aplica solamente al Congreso bicameral. Por ejemplo, si un candidato presidencial supera el 5% de votación, pero ni su lista al Senado ni a la cámara de diputados, lo hacen, su partido perderá su inscripción. Igual sucede con el Parlamento Andino.

2. ¿Partidos de una sola cámara?

Tello explicó que un partido accederá al Congreso si logra 7 diputados y el 5% de votos válidos para esa cámara o 3 senadores y el 5% de votos válidos para esa instancia congresal. Agregó puede dar el caso en que una agrupación obtenga solo representantes en la cámara baja y no en la cámara alta o viceversa.

3. ¿Sobre qué se calculan los votos válidos?

Villalobos señaló que los votos válidos son aquellos donde el elector marcó por un partido. Añadió que no se computan los votos en blanco y los nulos.

A su turno, Tello refirió que, a mayor ausentismo y votos blancos y nulos, menor será la cantidad de votos que requieran los partidos para superar la valla.

“La subrepresentación política pasa factura sobre la proporción irreal que se da entre la votación obtenida por un partido y el reparto de escaños. Por ejemplo, en el 2016, Fuerza Popular obtuvo más del 30% de los votos, pero tuvo 73 de 130 congresistas. Y en el 2021, Perú Libre con 18% sacó 38 curules”, expresó.

4. ¿Los partidos que no pasen la valla podrán participar en las regionales y municipales?

Guevara señaló que la nulidad de la inscripción de los partidos que no logren superar la valla electoral en los comicios generales se ejecutará a partir de enero de 2027. Es decir, podrán participar en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

Más información

Por medio de un oficio dirigido a la ONPE, el abogado Roy Mendoza y la Asociación de Derecho Electoral y Constitucional (ADECC) solicitaron a la entidad que no se permita el voto cruzado en las dos modalidades de elección para el Senado, porque se trata de una sola entidad.

“Aunque el Senado tenga dos mecanismos de asignación de escaños -por distrito múltiple y por distrito único nacional- sigue siendo una sola elección de cámara y una de las dos cámaras que integran el Congreso de la República. La dualidad prevista en el artículo 21 de la LOE corresponde exclusivamente a un mecanismo de asignación de escaños y no convierte la elección del Senado en dos elecciones autónomas”, se lee en el documento al que accedió El Comercio.

“En consecuencia, permitir cruzar el voto en la elección del Senado implica que el ciudadano puede emitir dos manifestaciones partidarias dentro de una misma elección de cámara”, agregó.