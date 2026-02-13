Reclamos y cambios de último momento: lo que no se vio del sorteo de la cédula para las Elecciones 2026

Por Alexander Villarroel Zurita

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo que definió la ubicación de las agrupaciones políticas en la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), previstas para el próximo 12 de abril. Se trata de la cédula más extensa en la historia electoral del país. Sin embargo, la ceremonia estuvo marcada por cuestionamientos de personeros legales y representantes de partidos, lo que prolongó la jornada por prácticamente cinco horas.

