Reclamos y cambios de último momento: lo que no se vio del sorteo de la cédula para las Elecciones 2026

El acto público comenzó a las 10:45 a.m. Ante funcionarios de los organismos electorales —JNE, ONPE y Reniec—, representantes de las agrupaciones políticas, miembros de la sociedad civil y la prensa, se ordenaron alfabéticamente las 38 organizaciones inscritas en la carrera electoral y a cada una se le asignó un número correlativo. El procedimiento fue supervisado por la notaria pública Alexandra Ramos Rivas, quien dio fe de todo lo actuado.

Luego se introdujeron en un ánfora 38 bolillos numerados. Tras ser girada por un funcionario de la ONPE, fueron extraídos uno a uno y exhibidos ante los asistentes. El orden de extracción aleatorio determinó la ubicación final de cada agrupación en la cédula, que tendrá 42 centímetros de ancho y hasta 44 centímetros de largo.

Bolillos y posiciones

Es así que la alianza Venceremos, que postula a la presidencia a Ronald Atencio, ocupará el primer lugar en la cédula de votación. En la segunda ubicación se situará el Partido Patriótico del Perú (PPP), cuyo candidato es Herbert Caller; mientras que el Partido Cívico Obras, con Ricardo Belmont como aspirante presidencial, aparecerá en tercer lugar. El Frepap, que no presenta candidato a la Presidencia, ocupará el cuarto lugar. Y así se fue definiendo sucesivamente el orden de las demás agrupaciones [ver recuadro].

Por el contrario, en la parte final de la cédula, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE–Perú), con Napoleón Becerra como candidato presidencial, quedó en la ubicación 36. El puesto 37 fue para Unidad Nacional, que postula a Roberto Chiabra; y la ubicación 38, la última, corresponderá al Partido Morado, cuya candidatura presidencial encabeza Mesías Guevara.

Entre las agrupaciones con representación en el Congreso, Perú Libre, que postula al prófugo Vladimir Cerrón, ocupará el lugar 13 en la cédula. Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata presidencial, estará en el lugar 21, mientras que Alianza para el Progreso, que postula a César Acuña, se ubicará en el lugar 22. Además, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular y actual puntero en las encuestas, figurará en el lugar 33.

ORDEN EN LA CÉDULA DE SUFRAGIO RUMBO A LAS ELECCIONES 2026 CÉDULA DE SUFRAGIO 1. Alianza Electoral Venceremos 2. Partido Patriótico del Perú 3. Partido Cívico Obras 4. Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Frepap 5. Partido Demócrata Verde 6. Partido del Buen Gobierno 7. Partido Político Perú Acción 8. Partido Político PRIN 9. Partido Político Progresemos 10. Partido Sí Creo 11. Partido País para Todos 12. Frente de la Esperanza 2021 13. Partido Política Nacional Perú Libre 14. Partido Ciudadanos por el Perú 15. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso 16. Partido Juntos Por el Perú 17. Partido Político Podemos Perú 18. Partido Democrático Federal 19. Partido Fe en el Perú 20. Partido Político Integridad Democrática 21. Fuerza Popular 22. Alianza para el Progreso 23. Partido Político Cooperación Popular 24. Ahora Nación - AN 25. Libertad Popular 26. Un Camino Diferente 27. Avanza País – Partido de Integración Social 28. Perú Moderno 29. Partido Político Perú Primero 30. Salvemos al Perú 31. Partido Democrático Somos Perú 32. Partido Aprista Peruano 33. Renovación Popular 34. Partido Demócrata Unido Perú 35. Fuerza y Libertad 36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores - PTE 37. Unidad Nacional 38. Partido Morado

No fue un único sorteo. También se realizó uno adicional para establecer el orden en una eventual segunda vuelta electoral. En ese caso, se determinó que la organización política que obtenga la mayor votación en la primera vuelta ocupará el lado izquierdo de la cédula de sufragio, mientras que la otra agrupación se ubicará en el lado derecho.

Las objeciones extendieron la jornada

Luego del sorteo de las ubicaciones, la secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow, hizo uso de la palabra y recordó que en la víspera Ciudadanos por el Perú (CPP) había anunciado su retiro de la contienda y cuestionó cómo se procedería en ese escenario. En el sorteo, la agrupación —vinculada a Nicanor Boluarte— había obtenido la ubicación 14. El planteamiento dio pie a nuevas objeciones por parte de otras agrupaciones y la situación se entrampó.

“¿Va a aparecer [en la cédula] el nombre de este partido que ha decidido retirarse de las elecciones? ¿Va a variar nuestro orden en el que ya hemos sido posicionados o van a dejar el espacio en blanco?”, cuestionó Yarrow.

Sin candidatos habilitados para la fórmula presidencial —luego de que intentara postular el exministro de Educación Morgan Quero— ni para las listas al Congreso o al Parlamento Andino, el secretario general de CPP, Alberto Moreno, anunció la noche anterior que la agrupación se retiraba del proceso electoral en curso.

“Desde el 19 de enero el acuerdo fue tomado, pero concretar esta medida tomó su tiempo (…). El partido acordó retirarse de las elecciones, sobre todo luego de que el JNE no dio pase a la plancha presidencial del compañero Morgan Quero”, declaró Moreno a RPP.

Yarrow sostuvo que no firmaría el acta si la ubicación asignada a su partido pudiera modificarse posteriormente. Señaló que, de concretarse el retiro de una agrupación, lo correcto sería dejar ese espacio en blanco o consignar que no participa, sin alterar el orden ya sorteado.

“¿Cómo es que yo voy a firmar un acta donde me ha tocado, en caso de mi agrupación política, el 33, cuando de repente puedo aparecer en el 20 si se retiran varios partidos?”, objetó una vez más.

Otras agrupaciones también expresaron su malestar ante la posibilidad de que el orden sorteado pudiera modificarse y se sumaron a los cuestionamientos. El representante de Perú Federal advirtió que cualquier cambio generaría confusión, pues los medios de comunicación ya estaban difundiendo la ubicación asignada a su partido. “Toda la prensa nacional ha informado que nos corresponde el número 18. ¿Luego la ONPE y el JNE van a decir que es otro? Eso sería un fraude”, sostuvo.

Por su parte, Salvemos al Perú advirtió que eventuales modificaciones podrían generar mayores dificultades en las regiones y solicitó que se respete el orden establecido en el sorteo. Asimismo, desde Fuerza y Libertad se sostuvo que lo más legal y democrático era mantener las posiciones en la cédula tal como ya habían sido definidas.

“Después de la evaluación que realicen los Jurados Electorales Especiales, aquellos candidatos que renuncien o tengan otro tipo de problemas, [que] se mantenga la línea de la cédula de sufragio en blanco; eso es un acto democrático y ustedes deberían demostrar a la nación que estas próximas elecciones van a ser totalmente transparentes”, remarcó que representante de Fuerza y Libertad.

En un primer momento, funcionarios de la ONPE intentaron calmar los ánimos recordando que el artículo 6 del procedimiento aprobado mediante la Resolución Jefatural N.°198-2025 —publicada en diciembre pasado— establece expresamente que, en caso de retiro o desistimiento de una organización política, la ubicación asignada será asumida por la que le siga en el orden determinado por el sorteo.

Sin embargo, los cuestionamientos terminaron imponiéndose. El representante de Somos Perú incluso optó por retirarse del evento. “Yo planteé una observación: por qué entonces no nos convocaron una semana después, cuando ya el JNE no puede retirar a ningún partido político en su conjunto. (…) No podemos estar jugando si le queremos dar estabilidad jurídica a una elección”, dijo a El Comercio Uvaldo Pizarro, dirigente de Somos Perú.

Ante la presión de las agrupaciones, la ONPE decidió evaluar el pedido y lo puso a consideración de los representantes del JNE, el Reniec, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia. Al final, se acordó acceder a lo solicitado.

Es decir, los espacios correspondientes a los partidos que no participen del proceso electoral quedarán en blanco, previa notificación de la autoridad electoral. “Se mantendrá la posición obtenida por las organizaciones políticas en el sorteo”, precisó la ONPE.