Encuesta Datum: Un 40% de peruanos afirma que decidirá su voto tras debates

En medio de una campaña presidencial marcada por la indecisión, las entrevistas y los próximos debates serán determinantes para un 40% de los peruanos, quienes aseguran que definirán su voto luego de ver a los 36 aspirantes desempeñarse en esos espacios. En tanto, un 29% señala que lo hará en la última semana previa a la contienda del 12 de abril o, incluso, el mismo día, según revela la encuesta de Datum Internacional para América Televisión, difundida por “Cuarto Poder”.

El estudio, realizado a escala nacional antes de la censura de José Jerí y la asunción de José María Balcázar, da cuenta de que más de la cuarta parte de la ciudadanía (27%) afirma que tiene una opción clara. El porcentaje de quienes definirán su voto tras los debates se redujo —en junio, era de 51%— tras al crecimiento de ese bloque de votantes decididos.

De hecho, otra de las preguntas revela que un 37% de los electores indica que su voto ya está decidido y no piensa cambiarlo, cifra que se ha incrementado respecto a enero, cuando era de 12%. Sin embargo, llama la atención que un 35% todavía no ha empezado a pensar en su decisión, porcentaje que se mantiene estable a lo largo de las semanas.

En suma, a 48 días de la elección, al menos cuatro de cada diez peruanos todavía pueden definir su voto en los próximos debates, con mayor incidencia incluso en los jóvenes entre 18 y 24 años —donde esta cifra se eleva al 56%— y, a nivel de regional, en el sur (48%) y el oriente (45%). En Lima, en cambio, destaca el voto de última hora.

No obstante, de momento el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado únicamente que los debates presidenciales se realizarán en seis fechas, entre la última semana de marzo y los primeros días de abril. Hasta ahora, no se han dado más detalles de los eventos.

Intención de voto

La encuesta muestra que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori mantienen sus liderazgos en intención de voto, con 13.4% y 9.7% respectivamente, ambos con ligeros incrementos desde diciembre. Sin embargo, Fujimori al mismo tiempo concentra el mayor “antivoto”.

El tercer lugar sigue en manos de Carlos Álvarez, con 6.0%, aunque Alfonso López Chau se acerca con 5.7%. Por su parte, Mario Vizcarra, que en diciembre ocupaba el tercer puesto, ha experimentado una caída considerable, pasando de 6.5% a 2.6%.

Si bien la proporción de votantes indefinidos ha disminuido ligeramente, sigue siendo alta y significativa, superando el 40%.

Además, en cuanto al Senado Nacional, Renovación Popular y Fuerza Popular tienen 7.7% y 7% de intención de voto, mientras que el resto no llega al 5%.

La mayoría de la población (51%) reconoce que la campaña ya comenzó, pero considera que aún se mantiene fría, mientras que para el 27% de la ciudadanía todavía no ha empezado.

Aun así, la encuesta también da cuenta de que aquellos que afirman que votarán en bloque para la Presidencia, así como para senadores y diputados, se ha reducido —de 57% en enero a 48% en febrero—, mientras que empieza a incrementarse el grupo que dice que realizará un voto cruzado.