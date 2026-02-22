/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Encuesta Datum: Un 40% de peruanos afirma que decidirá su voto tras debates
ANTESALA. Otro 27% afirma que ya tiene una opción clara, mientras que un 29% señala que definirá su voto en la última semana previa al 12 de abril o, incluso, el mismo día. Rafael López Aliaga sube al 13.4% de intención de voto y Keiko Fujimori al 9.7%; sin embargo, el porcentaje de indecisos aún es alto. En el tercer lugar se registra un empate técnico.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En medio de una campaña presidencial marcada por la indecisión, las entrevistas y los próximos debates serán determinantes para un 40% de los peruanos, quienes aseguran que definirán su voto luego de ver a los 36 aspirantes desempeñarse en esos espacios. En tanto, un 29% señala que lo hará en la última semana previa a la contienda del 12 de abril o, incluso, el mismo día, según revela la encuesta de Datum Internacional para América Televisión, difundida por “Cuarto Poder”.
En medio de una campaña presidencial marcada por la indecisión, las entrevistas y los próximos debates serán determinantes para un 40% de los peruanos, quienes aseguran que definirán su voto luego de ver a los 36 aspirantes desempeñarse en esos espacios. En tanto, un 29% señala que lo hará en la última semana previa a la contienda del 12 de abril o, incluso, el mismo día, según revela la encuesta de Datum Internacional para América Televisión, difundida por “Cuarto Poder”.
El estudio, realizado a escala nacional antes de la censura de José Jerí y la asunción de José María Balcázar, da cuenta de que más de la cuarta parte de la ciudadanía (27%) afirma que tiene una opción clara. El porcentaje de quienes definirán su voto tras los debates se redujo —en junio, era de 51%— tras al crecimiento de ese bloque de votantes decididos.
De hecho, otra de las preguntas revela que un 37% de los electores indica que su voto ya está decidido y no piensa cambiarlo, cifra que se ha incrementado respecto a enero, cuando era de 12%. Sin embargo, llama la atención que un 35% todavía no ha empezado a pensar en su decisión, porcentaje que se mantiene estable a lo largo de las semanas.
En suma, a 48 días de la elección, al menos cuatro de cada diez peruanos todavía pueden definir su voto en los próximos debates, con mayor incidencia incluso en los jóvenes entre 18 y 24 años —donde esta cifra se eleva al 56%— y, a nivel de regional, en el sur (48%) y el oriente (45%). En Lima, en cambio, destaca el voto de última hora.
La encuesta muestra que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori mantienen sus liderazgos en intención de voto, con 13.4% y 9.7% respectivamente, ambos con ligeros incrementos desde diciembre. Sin embargo, Fujimori al mismo tiempo concentra el mayor “antivoto”.
El tercer lugar sigue en manos de Carlos Álvarez, con 6.0%, aunque Alfonso López Chau se acerca con 5.7%. Por su parte, Mario Vizcarra, que en diciembre ocupaba el tercer puesto, ha experimentado una caída considerable, pasando de 6.5% a 2.6%.
Si bien la proporción de votantes indefinidos ha disminuido ligeramente, sigue siendo alta y significativa, superando el 40%.
Además, en cuanto al Senado Nacional, Renovación Popular y Fuerza Popular tienen 7.7% y 7% de intención de voto, mientras que el resto no llega al 5%.
La mayoría de la población (51%) reconoce que la campaña ya comenzó, pero considera que aún se mantiene fría, mientras que para el 27% de la ciudadanía todavía no ha empezado.
Aun así, la encuesta también da cuenta de que aquellos que afirman que votarán en bloque para la Presidencia, así como para senadores y diputados, se ha reducido —de 57% en enero a 48% en febrero—, mientras que empieza a incrementarse el grupo que dice que realizará un voto cruzado.
Análisis…
Una campaña fría, por Urpi Torrado*
A pocas semanas de las elecciones, más de la mitad de los peruanos percibe que la campaña sigue “fría”. La atención pública ha estado concentrada en la censura de José Jerí y en la elección del nuevo presidente, desplazando el interés por la contienda electoral. Este clima contribuye a mantener los niveles de indecisión históricamente altos. Aunque el porcentaje de ciudadanos que declara votar en blanco, nulo o no saber por quién votar ha disminuido ligeramente, pasando de 42.5% a 40.4%, la variación se encuentra dentro del margen de error y no constituye todavía un cambio significativo. Para analizar correctamente la intención de voto es importante considerar que el trabajo de campo de la encuesta finalizó el 17 de febrero. Esto significa que los resultados no recogen el impacto de los acontecimientos políticos más recientes, cuyos efectos podrían modificar percepciones y preferencias. Además, el margen de error es de ±2.5 puntos porcentuales y ninguno de los crecimientos o caídas observados supera ese umbral.Lo que sí puede afirmarse es que, antes de la crisis política de la última semana, los dos primeros lugares, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, se mantenían sólidos y con una tendencia positiva. La principal novedad aparece en el tercer lugar, donde se configura un empate estadístico. López Chau alcanza a Carlos Álvarez y se convierte en el candidato que más habría crecido en los últimos quince días. Detrás de ellos, otros ocho postulantes superan el 1% y disputan posiciones con diferencias muy pequeñas. Entre ellos destaca Roberto Sánchez, que habría pasado del puesto once al siete, mientras que Wolfgang Grozo deja el grupo de “otros” y comienza a ser visible en este segmento. Este mapa electoral seguirá cambiando pues solo el 37% de los electores afirma tener decidido su voto.El problema es que el foco está puesto en la elección presidencial, al punto que la mayoría de peruanos la considera la más importante, restando atención a la elección del Senado y de la Cámara de Diputados. Esto podría traducirse en un aumento del voto blanco o viciado, afectando la calidad de la representación y el funcionamiento del próximo Congreso.