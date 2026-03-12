La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, genera posturas divididas en el Congreso y todo apunta a que al menos cinco bancadas no le otorgarán el voto de confianza el próximo 18 de marzo. Una de las principales razones ha sido el manejo de la crisis energética.

La única agrupación que, hasta el momento, se inclina a favor de darle luz verde al equipo ministerial es Alianza para el Progreso (APP). Su portavoz, Eduardo Salhuana, indicó a El Comercio que su punto de vista es que hay que otorgarle la confianza a la titular de la PCM. “Es lo racional”, expresó.

“No hay por qué no darle la confianza a un nuevo Gabinete o un nuevo Gobierno en momentos de crisis. No hay combustible, el tema de Megantoni, las inundaciones en el norte, las lluvias en la selva. Necesitamos quién conduzca este país, no podemos tener vacío de poder y generar más inestabilidad”, señaló.

En otro momento, opinó que “no votar a favor implica que se está haciendo cálculo político y jugando con el destino de millones de peruanos”.

Aseguró, además, que “partidos que están cayendo en las encuestas como Renovación Popular y Avanza País” son los que se pronuncian en contra de la premier y no están “pensando en el país”. La decisión se concretará mañana en una reunión de bloque.

Por otro lado, una fuente de la alta dirigencia de APP aseveró a El Comercio que sus parlamentarios respaldarán el pedido de la primera ministra.

Miralles parte así con por lo menos 17 votos apepistas, si es que todos los integrantes participan de la sesión del 18 de marzo.

Entre las bancadas que aún no fijan posición están Fuerza Popular, que había condicionado su voto al retorno a las clases presenciales; Honor y Democracia; Podemos Perú y Somos Perú. Estas últimas también condicionarán sus votos a diversos pedidos.

El congresista fujimorista César Revilla declaró que escucharán a la jefa de Gabinete y tomarán la decisión. “Lo que sí es real que tenemos un presidente con muy poca capacidad de reacción, de izquierda y fuera de la realidad”, acotó.

Honor y Democracia hará lo mismo, según afirmó el parlamentario José Cueto. Antes de la reunión de con la PCM este miércoles a las 2 pm, exclamó: “[Nuestro ánimo es] Escuchar primero. No iremos en negativo”.

Tras el encuentro, estimó que decidirán la próxima semana, antes del miércoles 18, día de la sesión plenaria.

Podemos condicionará su voto a favor de la confianza a que el Gobierno les garantice que no privatizará Petro-Perú. La balanza, según respondió el legislador Guido Bellido a este Diario, hasta el momento, se inclina a no respaldar a Miralles.

El congresista Héctor Valer, dijo, a su turno, que Somos Perú sostendrá una reunión con Miralles este viernes a las 10 am y que luego de ello fijarán postura.

“Todo depende de cómo exponga en relación al poco plazo que tiene. Llevaremos algunas propuestas nosotros a ver si las admite o no y, de acuerdo, a esa conversación tomaremos esa decisión. Las materias son lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y el fortalecimiento agrario y la gobernabilidad”, expuso.

Valer estimó que, más allá de la decisión de su agrupación, Miralles recibirá el voto de confianza.

Si Miralles logra convencer a estas bancadas, tendría 64 adhesiones aseguradas, incluyendo los 17 votos de APP.

Al cierre de este informe no respondieron ni Perú Libre (12), la bancada del presidente José María Balcázar, ni Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (10).

No le darán la confianza

En tanto, congresistas de Renovación Popular, Acción Popular, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista adelantaron a este Diario que no otorgarán la confianza. A ellos se suma Avanza País, que anunció el lunes su postura en contra de la primera ministra. Estas bancadas representan un total de 37 votos.

La parlamentaria Norma Yarrow (RP) reiteró que votarán en contra. Ello pese al retorno a la presencialidad en los colegios y la renuncia del ministro de Salud. “Lo que hicieron sobre las clases escolares fue una estupidez y lo otro [del gas] están parchándolo con pueden”, afirmó.

“[No le daremos la confianza] Por una simple y sencilla razón: nosotros no vamos a asumir la responsabilidad de los señores que votaron por el señor Balcázar, que de todas formas es incompetente”, acotó.

Según Yarrow, otro habría sido el escenario si es que Hernando de Soto hubiese asumido el premierato.

“Quizás tendríamos una posición distinta [si De Soto hubiese sido el primer ministro], pero lo que estamos viendo ahora, que claramente no querían una persona técnica como el señor De Soto. No vamos a dar el voto de confianza y por nosotros no se va a caer tampoco”, concluyó.

No hay una postura oficial en Acción Popular, pero los ánimos son por no darle la confianza a este Gabinete. Así lo indicó el parlamentario Ilich López, integrante de este grupo parlamentario y tercer vicepresidente del Congreso.

“Varios colegas me han comentado su posición de no dar el voto de confianza [...] Esta crisis energética más las improvisadas decisiones de la señora Miralles hace que se ahonde más la crisis. Personalmente, voy a propiciar que no se dé el voto de confianza”, apuntaló.

López detalló que ayer, en la reunión que sostuvo con la ministra, ella no pudo “dar datos exactos y cifras exactas de por qué enviaron a teletrabajo y clases virtuales a los estudiantes”.

El tercer vicepresidente criticó que la medida que ordenaba la virtualidad no haya sido respaldada, en un primer momento, con una resolución ministerial.

“Eso evidencia improvisación. Si en un momento de crisis, donde se debe notar la experiencia de un funcionario público en la toma de decisiones, no se ha dado adecuadamente, ¿Qué pasará con la toma de decisiones de acá a la entrega del cargo? Es preocupante. En todo caso, el presidente Balcázar debe poner a alguien que pueda tomar decisiones más acertadas”, remarcó.

Los ánimos son parecidos en el Bloque Democrático. Edgard Reymundo (Bloque Democrático) estimó que su agrupación no le dará la confianza a Miralles.

“No podemos convalidar a un Gabinete que está trabajando de manera irresponsable. Está actuando a la deriva”, acotó.

En un comunicado, Avanza País anunció que no asistirá a la convocatoria de conversaciones con el gabinete Miralles-Balcázar ni dará el voto de confianza.

Para el partido del tren, el equipo ministerial es “producto de un acuerdo político entre APP de César Acuña, Somos Perú y sectores de la izquierda”.

“El manejo de la crisis energética ha evidenciado improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo [...] Frente a esta situación, Avanza País no otorgará el voto de confianza al gabinete y promoverá la interpelación y posterior censura del ministro de Energía y Minas y del ministro de Transportes y Comunicaciones”, subrayó.