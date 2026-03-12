Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, genera posturas divididas en el Congreso y todo apunta a que al menos cinco bancadas no le otorgarán el voto de confianza el próximo 18 de marzo. Una de las principales razones ha sido el manejo de la crisis energética.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.