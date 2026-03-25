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Financiamiento en la sombra

“Los actuales congresistas son los responsables de todos los cambios introducidos en los últimos años”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El 20 de marzo se cumplió la fecha límite para la primera entrega del reporte de financiamiento de la campaña electoral. Lo que muestra Claridad, el portal web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que transparenta dichos reportes, deja un escenario que debe despertar las alarmas. Todo empieza con el cumplimiento: de los más de 7.000 candidatos al Congreso, apenas la mitad (52,73%) cumplió con transparentar sus ingresos y egresos de campaña.

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