Para un emprendedor, pocas cosas son tan frustrantes como perder mañanas enteras en trámites bancarios sin saber si finalmente recibirá el préstamo. Con el fin de reducir esa incertidumbre, el BCP lanzó Evalúate del BCP, un producto digital que permite a las pymes y personas naturales con negocio sincronizar su información y ser evaluados para obtener productos financieros.

A diferencia del análisis de riesgo tradicional, que puede tardar días, este producto digital realiza un diagnóstico basado en datos reales del negocio: revisa los comprobantes electrónicos, la Declaración Jurada anual y el Reporte Tributario. De esta forma, el empresario recibe una respuesta objetiva y ajustada a su capacidad financiera actual.

¿Qué ofrece Evalúate del BCP?

Este producto tecnológico no solo optimiza la búsqueda de capital, sino que profesionaliza la gestión financiera y más importante aún prioriza el recurso más valioso de cualquier persona: su tiempo. Evalúate del BCP no es solo un filtro de datos; funciona como una solución digital que simplifica el acceso al crédito formal bajo tres pilares:

1. Evaluación 100% online. Se acabaron las visitas a la agencia para la etapa informativa. El proceso es íntegramente digital e intuitivo, lo que permite un envío ágil de información para la evaluación crediticia, diseñado para los empresarios modernos que necesitan gestionar su tiempo con eficiencia desde cualquier dispositivo.

2. Respuesta con ofertas. Una vez que el cliente completa su registro, el BCP evalúa la información y le comunica las opciones de financiamiento disponibles, permitiéndole tomar decisiones de inversión de manera informada.

3. Seguridad con tu Clave SOL. Para iniciar el proceso solo se requiere la Clave SOL. Es importante precisar que el sistema utiliza este acceso solo una vez para sincronizar los datos tributarios de forma encriptada; la clave no se almacena, garantizando la privacidad absoluta de la información del usuario.

El camino hacia la consolidación requiere decisiones estratégicas y socios financieros que caminen al mismo ritmo que el mercado. No permitas que la falta de información o los procesos lentos detengan tus planes de inversión, ya sea para renovar inventario, adquirir equipamiento o expandir tus operaciones.

El primer paso para profesionalizar tu capital está a un clic de distancia: realiza tu evaluación crediticia ahora mismo, solo con tu Clave SOL. Además, descubre de forma gratuita, segura y digital cómo el respaldo del sistema financiero formal puede transformar el futuro y la competitividad de tu emprendimiento.

Reportaje publicitario