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El motor que el Perú aún no enciende

“El Perú no necesita hablar menos de inversión privada. Necesita hablar mejor de cómo financiarla”.

    Camilo Huaccha
    Por

    Estudiante de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad ESAN

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú suele discutir el crecimiento desde los mismos frentes: minería, inversión pública, estabilidad macroeconómica o precio de los metales. Todos importan. Pero hay un motor menos visible que todavía no despega: el mercado de capitales. En una economía que necesita crecer más para reducir la pobreza, elevar la productividad y generar empleo formal, la forma en que se financia la inversión también debería estar en el centro de la agenda.

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