El juego reimagina el universo de MapleStory mediante combates estratégicos sobre cuadrículas.
El juego reimagina el universo de MapleStory mediante combates estratégicos sobre cuadrículas.
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El estudio peruano Cometa Studio lanzó Trailblazers, un videojuego táctico de exploración de mazmorras desarrollado con el apoyo de Nexon. El título ya se encuentra disponible para computadoras y dispositivos móviles dentro de la plataforma MapleStory Worlds.

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