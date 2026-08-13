El estudio peruano Cometa Studio lanzó Trailblazers, un videojuego táctico de exploración de mazmorras desarrollado con el apoyo de Nexon. El título ya se encuentra disponible para computadoras y dispositivos móviles dentro de la plataforma MapleStory Worlds.

El juego reimagina el universo de MapleStory mediante combates estratégicos sobre cuadrículas, en los que cada movimiento puede determinar el resultado de la partida. Los usuarios pueden elegir entre distintos personajes, cada uno con atributos y habilidades especiales.

La historia comienza con el robo del Cristal Génesis, una antigua fuente de equilibrio mágico. Su desaparición corrompe los portales que conectan cinco mundos temáticos y convierte a sus pacíficas criaturas en enemigos que el jugador deberá enfrentar, incluidos poderosos jefes.

El juego reimagina el universo de MapleStory mediante combates estratégicos sobre cuadrículas. / Difusión

Uno de los rasgos más particulares de Trailblazers es su identidad regional. Además de su estética de arte en píxeles 2D, su música incorpora instrumentos como la quena, la zampoña, el charango, el ronroco, el cajón peruano y la guitarra andina.

La colaboración entre Cometa Studio y Nexon fue facilitada por la asociación Compañías de Videojuegos Asociadas del Perú (CVA), que difundió en el país la convocatoria para participar en el programa de desarrollo de la compañía internacional.

Brigitte Tapia, directora y cofundadora de Cometa Studio, señaló que el lanzamiento representa un punto de partida para sumar actualizaciones y nuevos contenidos. El estudio también espera explorar otros géneros y propuestas narrativas dentro de MapleStory Worlds.