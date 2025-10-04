El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a los ciudadanos mayores de edad que ya cuentan con DNI electrónico (DNIe) que no necesitan acudir presencialmente a una agencia para renovar, actualizar su domicilio o solicitar un duplicado del documento.

Estos trámites pueden realizarse de manera virtual a través del portal oficial www.reniec.gob.pe, accediendo a la opción “Ahorre tiempo con su trámite en línea”, ubicada en la parte superior de la página.

Según la entidad, durante el presente año se han efectuado más de 1.3 millones de gestiones digitales relacionadas con el DNI, una cifra que refleja la creciente adopción de los servicios en línea del Reniec.

La renovación puede realizarse hasta 60 días antes de la fecha de vencimiento. El trámite cuesta S/41, pagaderos a través del portal Págalo.pe del Banco de la Nación (código 00525).El ciudadano deberá descargar el app DNI Biofacial (disponible para Android), validar su identidad con una captura facial y subir una nueva fotografía siguiendo las recomendaciones de iluminación, fondo blanco y vestimenta oscura.

Para actualizar la dirección, el pago es de S/34 (código 00730). Luego de validar su identidad con el aplicativo DNI Biofacial, el usuario debe ingresar a https://apps.reniec.gob.pe/domicilio/#!/index y llenar una declaración jurada con los datos de familiares, parentesco y la nueva dirección. Al concluir el registro y confirmar el pago, podrá elegir la oficina donde recoger su nuevo DNIe.

Duplicado del DNIe

El costo por duplicado es de S/33 (código 00522), y también puede abonarse en Págalo.pe, con tarjeta o Yape. Durante el proceso, el ciudadano deberá completar datos personales y de sus padres, un número de contacto y correo electrónico activo, así como seleccionar la oficina de recojo.

Una vez culminado el trámite, el avance puede consultarse en la web del Reniec. Cuando el estado del trámite indique “100%” y “En agencia”, el ciudadano podrá acudir a recoger su documento sin necesidad de cita.

Finalmente, el Reniec recordó que, por campaña vigente hasta el 31 de diciembre, el costo de S/30 aplica únicamente para quienes tramiten el DNI electrónico por primera vez como adultos.