Como cada mes de octubre, la imagen del Señor de los Milagros empezará a recorrer las calles de Lima Metropolitana entre los asistentes que lo acompañarán con cánticos, plegarias, arengas y rezos. Mañana al mediodía, la imagen saldrá de la iglesia Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna.

Para este año, la Hermandad del Señor de los Milagros informó que son cinco procesiones adicionales durante octubre y noviembre. Las fechas son el 18, 19, 26 y 28 de octubre, y la última el 1 de noviembre.

Primera procesión sábado 4

La imagen recorrerá la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Conde de Superunda y finalmente la avenida Tacna, antes de regresar a su punto de partida. Este primer recorrido será más breve en comparación con los siguientes programados para el mes.

El trayecto comprende las siguientes calles:

Avenida Tacna, punto de partida del recorrido.

Avenida Emancipación, ingresando desde Tacna.

Jirón Chancay, hacia el este del centro histórico.

Jirón Conde de Superunda, donde se realiza un giro en dirección a la avenida Tacna.

Avenida Tacna, tramo final antes del retorno al santuario de Las Nazarenas.

Sin embargo, para la procesión del 26 de octubre, se prevé un recorrido más extenso pues la imagen del Señor de los Milagros llegará hasta el Callao. Cada salida estará acompañada por miles de fieles, cargadores, sahumadoras y músicos, en medio de estrictas medidas de seguridad y control vial a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), Defensa Civil, Serenazgo y la Municipalidad de Lima.

Es importante destacar que el museo del Señor de los Milagros atenderá al público de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., permitiendo a los visitantes rendir homenaje a la imagen, dejar sus oraciones o profundizar en su historia. La fe en el Cristo Moreno continúa siendo una de las expresiones religiosas más significativas en Lima.