La Municipalidad de Miraflores inició los trabajos de remodelación de la pileta del óvalo central del distrito, un espacio emblemático que desde 1939 ha sido parte del paisaje urbano. La actual fuente, instalada hace casi 20 años, dejó de funcionar hace más de 15 y ya no puede ser rehabilitada debido a su tecnología obsoleta.

José Alonso Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, explicó que las obras no afectarán el tránsito en las principales avenidas que confluyen en la zona —Pardo, Comandante Espinar, Diagonal y Larco—. “La capacidad de carriles del óvalo no ha cambiado, sigue siendo la misma. El tráfico no va a ser afectado durante la ejecución de obras”, aseguró a Buenos Días Perú.

La intervención contempla la construcción de una nueva fuente con tecnología contemporánea y la instalación de un sótano técnico de 3,5 metros de profundidad para el sistema de rebombeo y filtrado del agua. “Queremos restituir la imagen urbana que ha tenido el óvalo durante casi cinco décadas. La fuente será renovada completamente”, detalló Oviedo.

Uno de los puntos que generó preocupación entre los vecinos fue el destino de las palmeras sembradas en el lugar. Al respecto, el funcionario aclaró que “las palmeras se plantaron cuando la fuente se malogró y no son parte del diseño original. Serán retiradas antes de iniciar las obras y reubicadas en el perímetro del óvalo”.

También descartó la instalación de hologramas permanentes, como se especuló en redes sociales. “La fuente solo tendrá luces subacuáticas. En ocasiones especiales se proyectarán imágenes simbólicas sobre una nebulosa de agua, similar a lo que ocurre en el Parque de las Aguas, pero no será algo fijo”, precisó.