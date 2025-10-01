El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, denunció que malos elementos de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarían operando junto a un grupo de traficantes de terrenos para invadir la playa La Chira, ubicada al sur de Lima.

En entrevista con América Noticias, el burgomaestre indicó que hace dos semanas, junto a su equipo de trabajo realizaban inspecciones en dicha área para evitar que personas de mal vivir provenientes de Huacho y Vill El Salvador se instalen, cuando aparecieron dos autos del Ministerio del Interior (Mininter).

Alcalde de Chorrillos también denuncia que sufre amenazas. Foto: América Noticias

“El municipio ha bloqueado con una tranquera, pero lo más curioso es que en esta cuarta vez que hemos impedido la invasión, estuvo un coronel de la PNP que bajó un carro del estado, con seguridad del estado y la misión de esta persona era que pasen tres camiones y un cuarto camión con 120 personas que estaban dispuestas a quedarse allí”, precisó al matinal.

“A raíz de eso yo di la orden de que nadie baje nada y empezó la gresca. Me intenté acercar al coronel para hablar con él y no quiso hablar conmigo. Claramente vimos que este señor vino parcializado con los invasores”, añadió.

Velasco Huamán puntualizó que ya enviaron una carta al ministro del Interior para que nos permita identificar quién es esa persona que vino con seguridad del estado y se ponga de lado de los invasores. "Este carro con placa ETF-882″, manifesto.

Denuncias contra su vida

El alcalde dijo que sufre de amenazas de muerte en su contra por parte de criminales, quienes incluso le dejaron un arreglo fúnebre en la puerta de su vivienda y en la de su padre.