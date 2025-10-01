La Policía Nacional del Perú confirmó este martes que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, será sometido a un proceso de extradición solicitado por Argentina. El sujeto, de 20 años, es investigado en dicho país por el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires.

“Por ser peruano se va a esperar el pedido de extradición del país de Argentina. Por el momento se le va a poner a disposición de Requisitorias de la Dirincri mientras dure el proceso. (Estará detenido) lo que dure el trámite de extradición según el proceso”, precisó el general PNP Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri, en conferencia de prensa.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La tarde del martes fue capturado en Pucusana Tony Janzen Valverde Victoriano alias “Pequeño J”. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El oficial detalló que la captura se logró en coordinación con Interpol, cuando el investigado se trasladaba oculto en la cabina de un tráiler que transportaba pescado hacia Lima, a la altura del kilómetro 58 de la Panamericana Sur, en Pucusana. “Ha sido encontrado al interior de la cabina, en el asiento posterior”, señaló.

Loayza también indicó que, hasta el momento, no se registran antecedentes penales de ‘Pequeño J’ en el Perú, aunque en Argentina es investigado desde hace dos años por presuntos delitos de sicariato y microcomercialización de drogas.

En paralelo, la PNP informó sobre la situación de Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino y mano derecha de Valverde Victoriano, quien fue capturado en Los Olivos.

“El ciudadano argentino, por no obtener registro de su ingreso legal hacia nuestro país, se van a realizar los procedimientos para su expulsión en el más breve plazo”, precisó Loayza.

Matías Ozorio, presunto lugarteniente de Valverde. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Triple crimen de mujeres sacude a Argentina

El asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) ha conmocionado a Argentina y desatado protestas frente al Congreso y en varias ciudades.

Las jóvenes, vistas por última vez el 19 de septiembre, fueron halladas cinco días después descuartizadas y enterradas en una vivienda del sur de Buenos Aires.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fueron torturadas y asesinadas en ese lugar, y el crimen habría sido transmitido en redes sociales como represalia por el presunto robo de drogas.