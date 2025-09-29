Se cansaron de esperar al Gobierno. Este jueves 2 de octubre, más de 70 empresas de transporte formal acatarán un paro en Lima Metropolitana exigiendo a las autoridades mayor seguridad frente a las constantes extorsiones sufridas a manos de organizaciones criminales.

El miembro del sindicato recalcó que pese a anteriores marchas, ven con preocupación que “no hay una autoridad que corrija o reciba y nos de alternativas de solución”.

“En una asamblea donde están las 72 empresas de la coordinadora, se ha tomado la decisión de ir a un paro el día jueves 2 de octubre, en vista de que las autoridades están haciendo absolutamente nada por combatir los asesinatos, la extorsión, el sicariato”, dijo Herrera en RPP.

Unidad especial contra delincuencia

El representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, indicó que se propondrá al Congreso de la República la creación de una Unidad de Élite conformada por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial con el fin de combatir la criminalidad.