Investigadores peruanos confirmaron el hallazgo de una nueva especie de roedor sigmodontino en el corazón del Parque Nacional Tingo María, una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del país. El descubrimiento, publicado el 26 de setiembre en la prestigiosa revista internacional Zootaxa, presenta al Daptomys nunashae, un mamífero endémico de la región Huánuco, que suma una nueva página a la biodiversidad peruana.

Se trata de Daptomys nunashae, un ratón sigmodontino que cautiva por su singular apariencia: pelaje color chocolate, una cola uniforme coronada con un penacho blanco, extremidades posteriores con pulgares abultados y un cráneo con procesos óseos bien desarrollados, paladar largo con prominente proceso medio, y dentición pequeña. Rasgos que lo convierten en una especie única frente a especies del mismo género.

El descubrimiento estuvo a cargo de los investigadores Víctor Pacheco, Pamela Sánchez-Vendizú, Úrsula Fajardo, Daniel Cossíos y Richard Cadenillas, quienes combinaron trabajo de campo con análisis genéticos y morfológicos para confirmar la nueva especie.

La participación de Úrsula Fajardo, bióloga del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), fue clave para llegar a este resultado, que refuerza el rol del Perú como cuna de ciencia y conservación.

El nombre de la especie, nunashae no fue elegido al azar. Está inspirado en la leyenda de la princesa Nunash, transformada, según la tradición local, en la icónica montaña de la Bella Durmiente, símbolo cultural y geográfico de Tingo María. Así, el hallazgo no solo revela un nuevo ser vivo, también enlaza la ciencia con la identidad cultural de la región.

“El Parque Nacional Tingo María, uno de los destinos naturales más emblemáticos del país, vuelve a demostrar que es mucho más que un paisaje de selva y montañas”, señala el Sernanp.

Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre la fauna de los Andes tropicales, sino que también subraya la importancia de continuar promoviendo la investigación científica en estos espacios naturales únicos.

“El hallazgo de Daptomys nunashae demuestra que las áreas naturales protegidas albergan especies desconocidas para la ciencia, y que su conservación es vital para la vida natural en el planeta", concluye el Sernap.

