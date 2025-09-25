Un trágico accidente se registró el último miércoles 24 de setiembre en la carretera Puno - Moquegua cerca del cruce hacia Desaguadero, dejando al menos a 14 fallecidos.

Un bus que se dirigía de Puno a Moquegua chocó contra un tráiler que transportaba cal con destino a Juliaca, a la altura del kilómetro 142 de la carretera Binacional Puno - Moquegua.

Según reporte de Andina, solo se ha identificado a cinco de las víctimas mortales y hasta el lugar llegó el fiscal adjunto de Moquegua, Erik Edson Chambilla Gonzales, quien dispuso el levantamiento de los cadáveres.

Entre las víctimas figuran Laura Mamani Apaza (26), Felisa Isabel Mendoza Aruquipa (23), e Isabel Arocutipa Loza (60) de naconalidad boliviana.

A ellas se suman los peruanos Domingo Quiro Calsina (54) y Yony Alex Mamani Checasaca (22).

Cabe mencionar que también se reportaron cuatro heridos, los mismo que fueron atendidas en el puesto de salud Puente Bello, para luego ser trasladados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno.

Ellos fueron identificados como Rony Denilson Jove Condori (26), con diagnóstico de TEC leve y fractura de húmero; Bush Aderly Huahuasoncco Gutiérrez (23), quien presenta TEC moderado y fractura costal; y Juan Hilario Capa Góniz (28), con diagnóstico presuntivo de TEC moderado y fractura de base de cráneo.