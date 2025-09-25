Disputa por reapertura de Mercado N°1 de Surquillo: ¿Cuál será el destino de este recinto tras fallo judicial?

En medio de la controversia por la reapertura del mercado también se encuentran los comerciantes, quienes al parecer se han dividido en dos grupos: mientras algunos están de acuerdo en esperar a que se subsanen las fallas para retomar sus actividades, otros piden una inmediata reapertura para volver a sus puestos.

Deficiencias y fallo judicial

El Mercado N° 1 de Surquillo fue clausurado temporalmente por la municipalidad distrital en 2024, debido a temas de salubridad y múltiples problemas en su infraestructura. En aquel entonces, la alcaldesa Cintia Loayza detalló que se detectaron deficiencias graves en los sistemas eléctricos y contra incendios, lo que impedía garantizar la seguridad de trabajadores y compradores.

Con la decisión se buscó realizar reparaciones profundas para cumplir las normas de seguridad e higiene exigidas por la normativa local. Además, hubo una exhortación del Ministerio Público para tomar acciones inmediatas, ya que la situación fue considerada precaria y riesgosa para la salud y vida de los visitantes. Sin embargo, al parecer, la situación no ha cambiado al día de hoy.

En medio de este escenario, recientemente, una nueva resolución del Poder Judicial (Segundo Juzgado Constitucional de Lima) ha ordenado la reapertura del emblemático mercado y, a su vez, le exige a la Municipalidad de Surquillo que corrija las fallas y reponga a los vendedores en sus puestos de trabajo.

Este fallo contradice una decisión anterior de agosto del 2023, que respaldaba el cierre del centro de abastos, dándole al municipio un plazo de 3 días para ejecutar las acciones ordenadas por el juzgado (a cumplirse este miércoles).

Por su parte, la alcaldesa de Surquillo ha advertido que el local presenta graves problemas: pasillos reducidos, sistema eléctrico fragmentado y sin cumplir la norma técnica, cables eléctricos expuestos y tuberías expuestos, deficiencias en agua y desagüe, además de carecer de un sistema contra incendios . Otra característica del recinto son sus pasillos angostos que pueden representar un riesgo tanto para comerciantes como para el público.

“El gabinete contra incendios no tiene conectado nada. Si sucede un incendio acá, no hay forma de apagarlo”, manifestó la burgomaestre. Pese a ello, la reciente resolución judicial ha priorizado la continuidad laboral de los comerciantes y ordena que se les devuelva sus puestos mientras se desarrollan las reparaciones necesarias.

Posición del municipio

El municipio de Surquillo ha mostrado una posición clara desde el principio: acatarán las decisiones judiciales, aunque no estén de acuerdo con las mismas, como es el caso del reciente fallo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, pues ha advertido que el local presenta graves problemas.

La alcaldesa Loayza Álvarez señaló que el mercado tiene más de 80 años y no ha recibido mantenimiento de manera constante, por lo que revelaría diversas deficiencias para los consumidores y comerciantes. “Esto representa un riesgo. No hay un sistema eléctrico unificado, correcto, que manda la norma técnica, no hay un sistema contra incendios. Todas las tuberías están expuestas. El sistema de sanidad, agua y desagüe también está expuesto”, dijo.

En diálogo con El Comercio, la burgomaestre comentó que a la fecha hay más de 100 comerciantes del mercado que están de acuerdo con la formalización del centro de abastos y la implementación de todas las condiciones de seguridad pertinentes.

Precisó que el último año ha servido para hacer los estudios, informes y procedimientos administrativos y legales para que el mercado pueda alcanzar el acondicionamiento que necesita y que tomaría un tiempo de aproximadamente 6 meses, dado que se trata de 3.000 m² que se tienen que acondicionar.

Asimismo, sostuvo que algunos integrantes de la Asociación de Comerciantes del mercado, quienes solicitaron la demanda de amparo y la medida cautelar ante la Sala Constitucional, están buscando usurpar el mercado.

“Pareciera que su verdadero interés es tomar posesión, sabiendo que se trata de un mercado municipal y que, por tanto, es un bien de dominio público. Han sorprendido a los jueces constitucionales alegando un derecho al trabajo cuando este subsiste, pues los comerciantes del mercado que salieron por el cierre temporal están trabajando en la Alameda de Narciso de la Colina, para que no se paralice la economía de nadie”, indicó.

Loayza agregó que desde el inicio de la actual gestión se ha buscado trabajar de la mano con los comerciantes para mejorar las condiciones de mercado, advirtiendo una serie de deficiencias. Sin embargo, señaló que el tiempo transcurrido ha estado lleno de procedimientos administrativos legales, carpetas fiscales, obstrucciones y más acciones que algunos miembros de la asociación han propiciado. “Hay una serie de cosas que al juzgado no ha podido advertir. Ojalá pueda aclararlo y se pronuncie en los próximos días”, expresó.

En tanto, respecto a las decisiones judiciales, manifestó que la comuna está a la espera de lo que el juzgado pueda emitir en estos días y que respetará cualquiera sea la decisión. “Somos respetuosos de la ley, de las normas y acataremos conforme corresponda, sin embargo, hemos querido advertir de que las condiciones del mercado representan un peligro inminente”, resaltó.

Por otro lado, Loayza informó que el municipio convocó a una licitación pública el pasado 15 de septiembre, valorizada en 6 millones de soles, para iniciar las obras de mejora del mercado, que cuenta con tres niveles y un área de 3 mil metros cuadrados. Según el cronograma, el contrato se firmaría en noviembre de este año y las obras se desarrollarían durante 6 meses, quedando listo para mayo del 2026.

¿Qué han dicho los comerciantes?

Tras haber sido clausurado el año pasado, el Mercado N° 1 de Surquillo enfrenta disputas internas. Un grupo de comerciantes anunció el retorno a actividades amparados en un mandato judicial, lo que supone una apertura sin autorización explícita de la municipalidad distrital.

La Junta de Comerciantes argumentó que la decisión de volver responde a una presunta “arbitrariedad” en el cierre del mercado y a la urgencia de recuperar sus fuentes de ingreso. “Hemos tenido que accionar legalmente presentando la acción de amparo. El miércoles a más tardar nosotros deberíamos estar ingresando al Mercado N° 1 de Surquillo”, señaló.

Según sus estimaciones, más de 1.500 familias estarían siendo afectadas por el cierre, situación que se extendió por cerca de un año.

En el otro extremo, existe un grupo de comerciantes y vecinos que respalda la necesidad de refaccionar y formalizar el mercado antes de su reapertura definitiva. Esto para evitar una tragedia. “Queremos mejorías, el progreso”, dijo un vecino. Estas obras de mejora y adecuación de seguridad comenzarían en noviembre y durarían cerca de seis meses.

Historial de cierres

Es uno de los mercados más antiguos de Lima, considerado referente gastronómico, y que en los últimos años ha recibido diariamente a cientos de turistas debido a la fama adquirida junto a otros recintos como el mercado N°2 (también de Surquillo).

El mercado N°1 de Surquillo fue inaugurado en 1939, durante el gobierno militar del presidente Óscar R. Benavides. Su diseño sobre un área de 4.300 m2 estuvo a cargo del arquitecto Alfredo Dammert. Al interior, la zona central destinada al comercio es de gran tamaño, desprovista de columnas intermedias.

Durante décadas ha convocado a turistas, cocineros, estudiantes de gastronomía y ciudadanos de a pie que lo convirtieron en uno de los principales epicentros culinarios de Lima. Actores e influencers han recorrido sus pasillos, dándole mayor notoriedad y exposición.

No obstante, este mercado no ha estado exento de continuos cierres y tensiones. En agosto del 20204, la Municipalidad de Surquillo lo clausuró temporalmente debido a que detectaron problemas en su infraestructura. “La situación era demasiado precaria, pero sobre todo riesgosa. Se requiere hacer cambios profundos”, expresó la alcaldesa Loayza en aquella ocasión.

Manuel Lugo, uno de los comerciantes afectados, expresó su frustración en aquel momento y denunció una falta de comunicación por parte del municipio. Algunos trabajadores se mostraron en contra de la medida y advirtieron que varios alimentos se iban a malograr durante los días de cierre.