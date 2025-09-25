Hernán Medrano Marin
Disputa por reapertura de Mercado N°1 de Surquillo: ¿Cuál será el destino de este recinto tras fallo judicial?
¿Abrirá finalmente sus puertas? De acuerdo con mandato judicial, el Mercado N°1 de Surquillo, cerrado desde hace más de un año, podrá volver a reabrir desde el 24 de setiembre. No obstante, desde la Municipalidad de Surquillo, esta posibilidad no ha sido confirmada, pues aseguran que el centro de abastos presenta actualmente serias deficiencias de infraestructura y salubridad que ponen en riesgo a los visitantes y comerciantes.

