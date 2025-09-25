El teniente general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, descartó de forma contundente que la captura de Erick Moreno Hernández, alista ‘El Monstruo’, se haya visto comprometida por presuntas filtraciones de la institución.

En conversación con “Buenos Días Perú”, el general Arriola descartó dicha versión y aseguró que la captura del ‘Monstruo’ se logró gracias al trabajo conjunto de las fuerzas del orden de Perú y Paraguay.

“Las direcciones IP, la información complementaria, la observación, vigilancia y seguimiento nace de la policía peruana, de los buenos policías… Por supuesto que puede haber un desviado por ahí que va a ser capturado y va a terminar en la cárcel, pero acá todo esto es un insumo de la Policía Nacional”, sentenció.

General Arriola niega filtraciones desde la Policía Nacional del Perú en el caso del Monstruo. (Foto: Captura de video)

“Si acá lo hay, se va a capturar. Los capturamos a los malos policías. Ellos no son policías, son criminales que se han infiltrado en una institución tan noble”, agregó.

El jefe policial informó que coroneles peruanos están en Paraguay “realizando todas las coordinaciones” para traer de regreso a Perú a Erick Moreno. Según dijo, la prioridad es acelerar su retorno.

“Tratar de ver la forma en que se logre una expulsión antes de una extradición que tomaría un tiempo prudencial”, señaló Arriola. Al ser consultado por los plazos, aseguró que “puede ser en 48 horas y esperemos”.

INPE prepara informe

El INPE elaborará un informe técnico para sustentar su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), debido a su alta peligrosidad.

Con estas acciones, se garantizará que el detenido Moreno Hernández sea recluido en un establecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, preservando así la seguridad nacional y el orden penitenciario.