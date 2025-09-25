Tras la captura de Erick Moreno, alias “El Monstruo” en Paraguay, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó hoy el trabajo conjunto desarrollado entre la Policía Nacional del Perú y las fuerzas policiales de Paraguay para lograr este objetivo.

“Desde la Presidencia del Consejo de Ministros destacamos el trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Policía Nacional de Paraguay, que logró la captura de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, uno de los cabecillas criminales más buscados de Latinoamérica, vinculado a extorsión, secuestro y sicariato“, indicó la PCM en la plataforma X.

El Monstruo Erick Moreno

Sin embargo, el líder de Los Injertos del Cono Norte acusó directamente a la Policía Nacional del Perú y dijo que algunos efectivos policiales reciben pagos de organizaciones delictivas.

“Lamentablemente en mi país existe la corrupción y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son ‘Jorobado’, Miguel Marín, personas que tienen arreglada a la policía en Perú. Son criminales que le pagan a la policía”, aseguró.

Además, señaló que recibía información de agentes de la PNP sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, respondió a una periodista paraguaya que le consultó sobre este presunto “apoyo policial”.

Erick Moreno Hernández declaró tras ser capturado en Paraguay luego de un operativo conjunto entre la policía de dicho país y la peruana. (Foto: Roger García / X)

No es el primer señalamiento público que hace contra las autoridades peruanas, pues en videos previos amenazaba con revelar información comprometida sobre agentes del orden. “Algunos policías que han participado de ese operativo han recibido su platita y ahora se hacen los limpios”, señalaba meses atrás, cuando su madre y pareja fueron detenidas.

La captura de ‘El Monstruo’ se dio en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de meses de seguimiento por parte de un equipo especial contra el crimen organizado.

