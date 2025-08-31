Erick Moreno Hernández, conocido como alias ‘El Monstruo’, habría planificado atentados en Lima utilizando drones cargados con explosivos. El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte se encontraba prófugo en Paraguay mientras coordinaba la adquisición de estos equipos con el objetivo de atacar dependencias policiales y a empresarios que se negaban a pagar extorsiones.

De acuerdo con un reportaje de Domingo al Día, el criminal mantenía conversaciones por videollamada en las que detallaba cómo pretendía emplear drones valorizados en miles de soles para lanzar granadas y causar muertes masivas.

Erick Moreno estuvo en cárcel de oro en el 2015. (Panorama)

“En una vamos a hacerle la fiesta, que vuelen como basura”, se le escucha decir en una grabación difundida por el dominical.

Los videos también muestran que Moreno discutía posibles horarios de ataque para generar mayor impacto, incluso durante el ingreso a oficinas públicas.

En las imágenes difundidas aparecen además otros integrantes de su organización, como Yohairo Arancibia, alias ‘JJ’, y Jeffrey Hidalgo, alias ‘Cachete’. También se observa la participación de sus parejas y colaboradoras, quienes administraban dinero y coordinaban extorsiones desde Perú y Bolivia.

Erick Moreno, 'El Monstruo' es intensamente buscado por la policía. (Captura Punto Final)

El cabecilla llegó incluso a lanzar amenazas directas contra el coronel Franco Moreno, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, a quien responsabilizó por la detención de sus familiares.

“Le voy a matar a su familia”, expresó en una de las grabaciones.

Informes de inteligencia señalan que parte de sus planes incluían un atentado contra la sede de dicha división en San Martín de Porres, con apoyo de extranjeros armados y el uso de explosivos.

Aunque la red de Los Injertos del Cono Norte ha sido debilitada con la captura de varias de sus piezas clave, Erick Moreno continúa prófugo.