‘El Monstruo’: “Antes de empezar la semana próxima, ya debemos tenerlo en nuestra capital”, anuncia general Zanabria.

El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, adelantó que la extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, se concretará en los próximos días tras su captura en Paraguay. El ministro del Interior resaltó que el operativo fue posible gracias al seguimiento de la ruta del dinero.

En entrevista con 24 Horas, Zanabria explicó que la captura fue producto de un trabajo de inteligencia y coordinación internacional.

“Se ha logrado la detención de Erick Moreno Hernández, que es uno de los cabecillas más importantes de los grupos criminales que han estado azotando con extorsiones y sicariato en la capital. Ya se han hecho las coordinaciones a través del Ministerio de Justicia para hacer su extradición en el más breve plazo y queremos que, antes de empezar la semana próxima, ya debemos tenerlo en nuestra capital”, afirmó.

El jefe policial detalló que el Equipo de Crimen Organizado contaba con información sobre los movimientos del delincuente en la zona de Acre, en Brasil, y en Paraguay. “Mediante el empleo de unos giros económicos que le hacía en el movimiento, una línea telefónica se logró geolocalizarlo, intervenido inmediato con personal de la Policía Nacional de Paraguay”, señaló.

Asimismo, indicó que Moreno Hernández intentó cambiar su apariencia, pero fue identificado plenamente. “Se lo ha encontrado solo, se ha identificado plenamente, como ustedes han visto en las fotografías. Tiene un cambio en el cabello y también el rostro; sin embargo, la verificación que le hemos hecho con los tatuajes que tiene tanto en el pecho como en la pantorrilla confirma que es Erick Moreno Hernández”, sostuvo.

'El Monstruo' fue capturado en Paraguay, Foto: Difusión

Zanabria agregó que la Policía de Paraguay trasladó al detenido a sus instalaciones para las verificaciones complementarias y que Interpol ya está participando del proceso. “Interpol ya se está haciendo presente porque él tiene alerta roja en su detención. Una vez que confirme con Interpol, el Ministerio de Justicia peruano, a través del ministro Santibáñez, está oficiando para que se efectúe inmediato la extradición que ya habíamos solicitado con anticipación, porque teníamos el derrotero de su ubicación y que ahora ha permitido su captura”, detalló.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, pidió confianza en el trabajo de la Policía. “A la ciudadanía que confíe en su policía, estamos realizando trabajo mucho más técnico, más profesional, con inteligencia. Esta captura se ha debido al seguimiento de la ruta del dinero para poder ubicar a este sujeto. Se ha logrado la captura y prontamente va a responder por todos los delitos cometidos”, manifestó.