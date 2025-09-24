La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se pronunció en contra de la violencia policial reportada contra estudiantes y ciudadanos durante las protestas antigubernamentales ocurridas durante el último fin de semana, en el que también se denunciaron agresiones contra periodistas.

“Expresamos nuestra preocupación por la violenta represión ejercida contra estudiantes y ciudadanos que, en las últimas semanas, han ejercido su legítimo derecho a la protesta pacífica. Estos hechos se enmarcan en la crisis institucional y el deterioro del Estado de derecho que viene atravesando nuestro país en los últimos años”, indicó la universidad.

Ello, luego de que en la última jornada de manifestaciones en el Centro Histórico de Lima denunciaran que la Policía Nacional del Perú hizo uso excesivo de la fuerza al golpear y disparar perdigones de goma dura contra los manifestantes.

“Rechazamos las acciones represivas e intimidatorias contra las y los manifestantes, las cuales ponen en riesgo su integridad física. El derecho a la protesta como manifestación de la libertad de expresión es parte fundamental del ejercicio democrático, reconocido por la Constitución y respaldado por el derecho internacional y garantiza la posibilidad de expresar, de manera pacífica, las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía en espacios públicos”, indicó la institución e hizo un llamado al respeto a los derechos fundamentales de las personas, la salud y la vida de estudiantes y de la ciudadanía en general.

Protesta es protagonizada por los jóvenes de la 'Generación Z' en rechazo a la gestión del Ejecutivo y el Legislativo. Fernando Sangama/@photo.gec

Agresiones contra periodistas

Precisamente, en estas últimas protestas gremios periodísticos alertaron sobre graves agresiones contra reporteros de medios como Exitosa Noticias, Ojo Público y Hildebrant en sus Trece, entre otros medios alternativos. Todos ellos denunciaron haber recibido impactos de perdigones por disparos de la PNP.

Es más, el último 21 de septiembre, el fotógrafo de El Comercio Julio Reaño fue agredido por un agente policial mientras cubría los incidentes. Producto del golpe terminó con el brazo lastimado y tuvo que ser atendido en una clínica. Junto con él, otros reporteros gráficos también denunciaron haber sido maltratados.

Ante esta situación, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) condenó el uso excesivo de la fuerza policiaca durante las manifestaciones, al igual que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Por su parte, la movilización también dejó 12 policías heridos, luego de que algunos manifestantes destrozaran el ornato público y lanzaran fragmentos de cerámica, a modo de piedras, contra los agentes del orden.