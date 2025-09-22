En el marco de su viaje a New York para participar en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta Dina Boluarte se refirió a las protestas contra su gobierno que se desarrollaron este fin de semana en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza y graves agresiones a periodistas por parte de la Policía.

En su encuentro con empresarios iberoamericanos calificó de violentos a los participantes de la “Marcha de la Generación Z”, integrados principalmente por jóvenes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Los violentos quieren generar la anarquía, el desorden y la violencia porque solo en ese espacio ellos viven o existen. Ellos deben aprender a respetar una convivencia donde la ley se debe imponer, en una convivencia donde el respeto se debe imponer” , dijo Boluarte durante el evento organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Protesta es protagonizada por los jóvenes de la 'Generación Z' en rechazo a la gestión del Ejecutivo y el Legislativo. Fernando Sangama/@photo.gec

La mandataria también hizo referencia a la convulsión social que marcó el inicio de su gestión y en la que ciudadanos -incluidos ocho menores de edad que no participaban en las protestas- fallecieron, muchos de ellos con graves lesiones producidas por armas de fuego de uso reglamentario de las fuerzas del orden. Aunque diversas organizaciones internacionales calificaron los hechos de graves violaciones a los derechos humanos, hasta la fecha no hay responsables políticos sancionados.

“Se me acusó de 60 fallecidos, se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina. Yo vengo de la raza andina, cómo podría pretender tal situación, esa es la narrativa falsa que crean los que generan la violencia. Todo lo contrario, desde mi posición como presidenta, yo decía cuidemos la integridad física de todos, pero sobre todo de los que están generando violencia porque ellos iban a querer asesinar a nuestros compatriotas y utilizar aquello para que obliguen a la presidenta Boluarte a renunciar”, manifestó para rechazar acusaciones sobre su responsabilidad como jefa de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Familiares de las víctimas en Juliaca continúan pidiendo justicia. Foto: Feliciano Gutiérrez

Asimismo, defendió su gestión e indicó que se debe respetar la fecha establecida para su culminación, es decir julio del 2026.

“Los violentos y la narrativas falsas deben aprender a respetar porque todos los países tienen una Carta Magna, que es la Constitución del Estado y en ella se escribe que son cinco años para la fórmula presidencial. Se debe respetar porque es la voluntad del pueblo”, dijo ante los empresarios.