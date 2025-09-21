Agentes de la Policía Nacional del Perú dispararon perdigones contra tres periodistas que cubrían la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte en el Centro de Lima, denunció el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y condenó el uso excesivo de la fuerza policiaca.

La organización precisó que Yajaira Pacheco, reportera de Radio Exitosa, y su camarógrafo, Percy Grados, registraron en vivo cómo la policía les disparó perdigones en las piernas, lo que les causó heridas. La reportera y su camarógrafo cubrían las incidencias de la marcha cuando la policía les disparó, dejándolos tumbados en el suelo.

Otro periodista afectado fue Diego Quispe, reportero del medio de investigación Ojo Público. “Él cubría la protesta cuando la policía lo intentó sacar de la zona para impedir que registre lo que estaba sucediendo. Quispe se identificó con su credencial de periodista pero la policía siguió reprimiéndolo. Luego, recibió disparos de tres perdigones, dos de ellos impactados en su espalda“, alertó el IPYS.

Gabriel García, fotógrafo del mismo medio de comunicación, fue apaleado en las rodillas por efectivos de la PNP, según su comunicado.

IPYS exigió una sanción para los efectivos que dispararon contra los y las reporteras.

Periodista Diego Quispe, de portal Ojo Público, fue impactado por un perdigón en la espalda cubriendo protestas en cruce de Miró Quesada con Santa Rosa

Mientras era atendido por brigadistas, agentes policiales siguieron represión obligándoles a retirarse

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, registró otros tres graves ataques contra reporteros, durante la cobertura de protestas.

Alrededor de las 7:20 de la noche, el reportero de ATV, Diego Ocmin, fue atacado por manifestantes. “¡Es de ATV! ¡ATV vendido! ¡ATV comprado!”, a lo que responde señalando que está haciendo su trabajo y es replicado con gritos de “¡Que te vayas!, te vamos a botar”. En ese momento, un hombre comienza a empujarlo, una mujer le golpea provocando que el micrófono caiga, otro sujeto le golpea en los pies con un carrito con productos y uno más le arroja el celular contra el suelo. Luego de recuperar sus herramientas de trabajo se retiró del lugar.

Además, el fotoperiodista César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus Trece, registraba cómo un grupo de manifestantes con distintivos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se movilizaba por el cruce de la Av. Abancay con Jr. Cusco en dirección al Congreso cuando inicia una confrontación entre ellos con los agentes policiales.

Policías agredieron a quienes registraban las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Según relata el reportero gráfico, “(los policías) comenzaron a disparar (perdigones) a la gente en 45 grados, directo al cuerpo y en eso la gente comienza a correr. En eso siento un impacto en la pierna y la cadera”. Cuando observa el impacto del perdigón en la pierna reclama mostrando su credencial e identificándose como prensa, a lo que un agente le grita “¡Arranca! No importa que seas prensa, tienes que avanzar”.

Ante ello, el reportero gráfico comienza a correr junto a otros reporteros, pero en ese interín un efectivo le patea el pie y siente que otros lo golpean con sus escudos.

Asimismo, el fotoperiodista de Wayka, Juan Zapata, denuncia que fue hostigado por agentes policiales en las inmediaciones de la sede de la Defensoría del Pueblo en un momento cumbre de la actuación hostil de los efectivos hacia periodistas. En un video difundido en redes sociales, se observa al reportero gráfico intentando retirarse, sin embargo, es empujado por un agente.

La @ANP_periodistas ha registrado seis ataques a periodistas este sábado 20 de setiembre durante la cobertura de protestas convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del gobierno, en el Cercado de Lima



“La ANP expresa su enérgico rechazo a las medidas excesivas y desproporcionadas usadas por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la contención de las movilizaciones sociales en lo que constituye actos de clara represión, los que deben ser investigados por instancias autónomas y con la autoridad necesaria para dictar sanciones ejemplares a los infractores de los protocolos de actuación policial”, indicó la institución.

Policías heridos

En medio de las denuncias por uso excesivo de la fuerza, la Policía reportó que entre sus filas también registran heridos.

En total 12 agentes resultaron lesionados y una mujer policía tiene lesiones de consideración y otro efectivo tiene diagnóstico de policontuso y herida en cuero cabelludo.