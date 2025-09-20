Cientos de vecinos de Lima sur participaron en mega ronda contra la inseguridad ciudadana

Esta mega ronda mixta fue desarrollada por la Policía Nacional, a través de la División Policial Sur 2, y reunió a las juntas vecinales de los distritos de Chorrillos, Barranco, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Efectivos policiales y personal de serenazgo también acompañaron a los vecinos organizados en esta actividad.

Bajo el lema “La unión hace la fuerza para combatir la delincuencia”, la convocatoria buscó promover la integración de los vecinos en las labores de vigilancia comunitaria y fortalecer la articulación entre la ciudadanía, la Policía Nacional y los municipios.

Así se desarrolló

La concentración para la mega ronda mixta inició a las 6:00 de la tarde, en el estadio San Marcos de Cedros de Villa, en el distrito de Chorrillos, situado a dos cuadras de un local del supermercado Plaza Vea.

Hasta el lugar llegaron vecinos de los distintos distritos de Lima sur. Tras una hora, aproximadamente, se dio inicio a la actividad. Luego de que miembros de la PNP y rondas vecinales acordaran reforzar la cooperación entre ambas instancias para seguir con las labores de vigilancia, se realizó una marcha por algunas calles del distrito, para luego volver al estadio San Marcos donde finalmente concluyó la mega ronda.

Las rondad que participaron pertenecen a las jurisdicciones de las comisarías de San Genaro, Villa El Salvador, Villa Chorrillos, Chorrillos, Urb. Pachacamac, Laderas de Villa, San Juan de Miraflores.

Como se recuerda, las juntas vecinales tienen el respaldo de la Policía Nacional para realizar rondas y enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. Ello porque la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece las facultades de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, para que puedan promover la organización de las juntas vecinales de su jurisdicción.

Hablan las cifras

Según cifras oficiales, las denuncias por hurto de celulares, uno de los delitos más comunes en el país, vienen aumentando de forma sostenida: se han incrementado en más del 30% de enero a julio del 2025 con respecto al mismo período del año 2024 y en más del 120% con respecto al del 2023.

La data del Sidpol revela que el número de las denuncias por hurto de celular a nivel nacional, en lo que va del 2025, hasta el 31 de julio, es de 6.976. Este sobrepasa la registrada en los primeros seis meses del 2024, periodo en el que hubo 6.511 denuncias. No obstante, si se compara con la cifra del 2023, en el mismo lapso de tiempo, la diferencia es aún mucho más amplia: 4.864.

Por otro lado, la lista de las regiones con la mayor cantidad de denuncias por hurto de celular en lo que va del 2025 (hasta julio) lo lidera Lima Metropolitana, con 3.648. El incremento del número de denuncias en la capital por el referido delito ha sido escalonado. Por ejemplo, en el 2023, la cifra de denuncias fue de 1.614, mientras que para el año siguiente, casi que se duplicó: 2.726.

En tanto, en el año 2025, al cierre de julio, el total de denuncias por hurto de celular en Lima alcanzó los 3.648. Esta cifra representa un aumento de más del 30% en comparación al mismo período del 2024 y de más del 120% al del 2023.

Los distritos limeños con la mayor cantidad de denuncias por hurto de celular en lo que va del 2025 (hasta julio) lo lidera Cercado de Lima, con 660. Le sigue Surco (309), Miraflores (295), Breña (211), San Borja (154), Ate (141), Lince (137), Rímac (125), San Juan de Luirgancho (112), Chorrillos (108) y La Victoria (107).