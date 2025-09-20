Cientos de vecinos de Lima sur participaron en mega ronda contra la inseguridad ciudadana

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Cientos de vecinos de Lima sur participaron en mega ronda contra la inseguridad ciudadanaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Con el objetivo de promover la participación de los vecinos en la lucha contra la delincuencia, prevenir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana, la noche de ayer (viernes), se llevó a cabo una mega ronda mixta denominada “Sin fronteras”, en la zona sur de Lima, la cual contó con la participación de cientos de vecinos. Esto, en medio de una creciente inseguridad en la ciudad de Lima, donde