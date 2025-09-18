La Policía Nacional, a través de la División Policial Sur 2, anunció la realización de una mega ronda mixta “Sin fronteras”. Esta actividad reunirá a las juntas vecinales de los distritos de Lima Sur: Chorrillos, Barranco, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, junto a efectivos policiales y personal de serenazgo, en una acción conjunta contra la delincuencia.

La mega ronda se llevará a cabo este jueves 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en el estadio San Marcos Cedros de Villa, ubicado a dos cuadras del supermercado Plaza Vea de la zona.

Bajo el lema “La unión hace la fuerza para combatir la delincuencia”, la convocatoria busca promover la integración de los vecinos en las labores de vigilancia comunitaria y fortalecer la articulación entre la ciudadanía, la Policía Nacional y los municipios.

Normativas vigentes reconocen a las juntas vecinales como aliadas en la lucha contra la inseguridad.

La PNP promueve esta iniciativa para reforzar la confianza vecinal y formar alianzas para dar respuesta más rápida a situaciones de riesgo en los barrios. Asimismo, exhortó a la población de Lima Sur a participar activamente en esta jornada, que marcará un hito en la cooperación vecinal por la seguridad.

Como se recuerda, las juntas vecinales tienen el respaldo de la Policía para realizar rondas para enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. Ello porque la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (en adelante La Ley), establece las facultades de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, para que puedan promover la organización de las juntas vecinales de su jurisdicción.

PNP.

