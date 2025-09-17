En Ucayali, un humilde agricultor de Aguaytía atraviesa una situación crítica de salud y clama por apoyo para poder recuperarse. Su estado empeora cada día y, debido a la precariedad económica en la que vive junto a su familia, se han visto en la necesidad de recurrir a la solidaridad de la comunidad.

El agricultor, identificado como Roger, es padre de ocho hijos, todos menores de 15 años. La enfermedad lo mantiene postrado y sin posibilidad de trabajar, lo que agrava la difícil situación de sus pequeños, quienes dependen de él y de su esposa para salir adelante.

“Todos mis huesos me duelen, ahorita estoy escupiendo sangre. Ya no soporto este dolor”, dijo.

¿Cómo ayudar?

Su esposa, Ana Izhuisa se ha convertido en el pilar de la familia, intentando sostener el hogar mientras enfrenta el dolor de ver a su compañero deteriorarse y en los huesos.

Ella dejado un número de contacto y una cuenta de Yape 952138339 para que quienes deseen ayudar puedan hacerlo de manera directa.

La historia fue difundida en redes sociales por la página Paul TunQui Ayuditas, un espacio dedicado a visibilizar casos de necesidad en la Amazonía y otras regiones del país. El objetivo es movilizar la ayuda de la ciudadanía para quienes atraviesan momentos difíciles y no cuentan con recursos suficientes.

Puedes ver el video en este LINK.

El llamado es claro: cualquier aporte, por pequeño que sea, puede significar un alivio para esta familia que hoy necesita más que nunca de la solidaridad.