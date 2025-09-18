La mañana del último miércoles 17 de septiembre, un conductor de la empresa de transporte Impulsa Progreso S.A.C., que cubría la ruta Carabayllo–Ate, fue atacado a balazos en el cruce de las avenidas San Felipe y Túpac Amaru, en el distrito de Comas.

Según testigos, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad a las 7:07 a. m. y dispararon tres veces contra el chofer identificado como Raúl Laurente Herrera, conocido como “Orejas”. Uno de los proyectiles impactó en su cuello, lo que generó escenas de pánico entre los pasajeros, quienes huyeron despavoridos del vehículo.

El conductor fue auxiliado por sus propios compañeros y trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales (Collique), donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo y fue sometido a una operación de alto riesgo. Su cobradora, entre lágrimas, imploró por su vida dentro del nosocomio.

“La cobradora pedía ayuda para que alguien siga manejando y traslade al chofer al hospital” , dijo un testigo del feroz atentado.

Ataque ocurrió frente a uno de los hijos del conductor. Foto: La voz de Comas

Familiares denunciaron que la empresa ya había recibido amenazas extorsivas y que el último viernes otro chofer fue víctima de un ataque similar. Trabajadores aseguran que ya pagan cupos a organizaciones criminales, por lo que no entienden las razones del ataque. Además, señalaron que no cuentan con resguardo policial en la ruta Ate–Carabayllo.

El bus atacado fue llevado a la comisaría de Santa Isabel, donde peritos de criminalística realizan las investigaciones.

Horas después, la Policía Nacional capturó a dos ciudadanos venezolanos, uno de ellos menor de edad, presuntamente integrantes de la banda “Los Nenes” , dedicada a extorsionar a empresas de transporte en Lima Norte. Estos sujetos estarían involucrados en el ataque contra Laurente Herrera, según informó la PNP.

