Un obrero que realizaba trabajos de agua potable en Carabayllo fue atacado por dos sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en plena jornada laboral. El hecho, ocurrido al mediodía de este martes 16 de setiembre, provocó momentos de pánico entre vecinos y transeúntes de la zona.

De acuerdo con el noticiero 24 Horas, la víctima fue identificada como Luis Fernando Calderón Espinoza, de 24 años, quien recibió dos impactos de bala: uno en el estómago y otro en la cadera. Sus compañeros de faena lograron auxiliarlo de inmediato y trasladarlo al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde ingresó de emergencia y permanece bajo cuidado médico.

El ataque fue registrado por trabajadores que se encontraban en el lugar y que captaron el momento en que auxiliaban al joven herido. Según el parte preliminar, los agresores huyeron a gran velocidad tras el atentado, sin dejar rastro.

El hecho se produjo a pocos metros del colegio Jorge Lingal, justo cuando los escolares estaban por salir, lo que incrementó la alarma entre los padres de familia y vecinos. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del ataque.