Cuatro explosiones sacudieron la madrugada del martes el mercado La Cumbre, en el distrito limeño de Carabayllo, dejando severos daños materiales en varios puestos y obligando al cierre temporal del establecimiento.

Los estallidos ocurrieron alrededor de la 1:00 a.m., en distintos puntos de la avenida Túpac Amaru, entre Miguel Grau y Tres de Octubre, abarcando al menos tres cuadras de la vía auxiliar donde funcionan decenas de puestos informales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Explosivos dañan puestos del mercado La Cumbre y reavivan alarma por extorsiones. (Foto: Captura/Latina)

La onda expansiva provocó la destrucción de javas con frutas, muros de concreto y productos almacenados, afectando seriamente el patrimonio de varios vendedores. Aunque no se reportaron heridos, la magnitud de los daños generó alarma entre comerciantes y vecinos.

“Siempre hemos trabajado tranquilos. Nunca vi nada de estos problemas” , declaró una trabajadora a Latina Noticias. Sin embargo, otros comerciantes señalaron que el ataque estaría vinculado a mafias que cobran cupos a los trabajadores del mercado, exigiendo pagos diarios de hasta cuatro soles.

El temor de los vendedores se reflejó en la decisión de mantener la mayoría de los puestos cerrados durante buena parte de la mañana. Algunos comerciantes evitaron brindar declaraciones, alegando miedo a represalias.

La Policía Nacional acordonó la zona y desplegó vigilancia, mientras el serenazgo apoyó en el control del tránsito, que permaneció interrumpido por horas. Las autoridades indicaron que la principal hipótesis del atentado apunta a un cobro de cupos, aunque aún no se ha identificado a los responsables.

Atentado con explosivos obliga a cierre temporal de mercado informal en Carabayllo. (Foto: Captura/Latina)

El mercado La Cumbre, que funciona de manera informal desde hace años sobre la vía pública, ocupa hasta siete cuadras de la avenida Túpac Amaru, lo que lo convierte en un espacio vulnerable ante las mafias locales.

Los comerciantes esperan reabrir con normalidad en los próximos días, pero advierten que la continuidad de sus actividades depende de que se garantice la seguridad en la zona.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.