El DNI electrónico se ha vuelto una herramienta clave para fortalecer la inclusión social y facilitar el acceso de los ciudadanos a distintos servicios públicos y privados. Con este documento, las personas pueden identificarse de manera segura ante diversas instituciones, acceder a programas del Estado y realizar operaciones bancarias con mayores garantías de protección. Además, se puede agilizar diversos trámites administrativos porque ofrece ventajas frente al documento convencional, entre ellas la posibilidad de utilizar firma digital y gestionar información personal con altos niveles de seguridad y autenticidad. Este sistema busca reducir riesgos de suplantación y mejorar la confiabilidad en las operaciones digitales. Por otro lado, para tales procesos, está relacionado con la creación y manejo del PIN del DNI electrónico. Al momento de recibir el documento, el personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicita al ciudadano configurar una clave privada de seis dígitos, requisito indispensable para activar y utilizar la firma digital en distintos procedimientos electrónicos.

¿En dónde se podrá recoger el DNI electrónico y en qué horario para tomar precauciones al momento de tramitar?

La Municipalidad de Carabayllo entregará de manera gratuita el DNI electrónico a menores de edad y adultos mayores del distrito. La iniciativa está siendo organizada en coordinación con Reniec, se desarrollará todos los miércoles de mayo en la Agencia Municipal San Pedro de Carabayllo, ubicada cerca de la antigua zona urbana de San Pedro, en el horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Dicha jornada beneficiará a menores de 17 años y personas mayores de 60 años en los sectores que afrontan mayores dificultades para tramitar su documento de identidad. A través de esta medida, los pobladores de este distrito reducirán la brecha de documentación y ampliar el acceso a servicios públicos y privados mediante el uso del DNI electrónico. Además, dichas operaciones ayudarán mucho para evitar la suplantación y brindar seguridad.

¿Cómo obtener una cita para realizar el trámite del DNI electrónico en la Agencia Municipal San Pedro de Carabayllo?

Los organizadores de la campaña informaron que se entregarán únicamente 50 tickets por día, los cuales serán asignados por orden de llegada con el objetivo de garantizar una atención rápida y organizada. Asimismo, la Municipalidad de Carabayllo precisó que la actividad estará dirigida exclusivamente a los grupos por edades establecidos, debido a que el programa prioriza a la población más vulnerable. Durante la atención en la agencia San Pedro, el personal brindará orientación a los asistentes sobre cada etapa del proceso, verificará los datos correspondientes y entregará el comprobante necesario para continuar con el trámite del DNI electrónico. “Los padres, tutores y adultos mayores deben acudir personalmente con los requisitos exigidos por Reniec, con el fin de agilizar el trámite y evitar observaciones posteriores”, señalaron las autoridades de la agencia de Carabayllo.

¿Qué hacer para la creación y manejo del PIN del DNI electrónico y qué hacer para realizar el cambio o desbloqueo?

Al momento de obtener el DNI electrónico, el personal de Reniec solicita al ciudadano configurar una clave privada de seis dígitos, indispensable para utilizar la firma digital. Las autoridades recomendaron mantener este código en reserva para proteger la información personal y evitar accesos indebidos. En caso de olvido o bloqueo del PIN, los usuarios pueden realizar el cambio o desbloqueo de manera gratuita mediante el agente Reniec, donde deberán ingresar el número de DNI electrónico y pasar verificaciones biométricas con huella digital. Luego de validar la identidad, el sistema solicita el número CAN, código de seis dígitos ubicado en la parte frontal del documento. Posteriormente, el ciudadano inserta el DNI electrónico en el lector, supera una segunda verificación biométrica y registra un nuevo PIN. Finalmente, el procedimiento concluye cuando el sistema confirma el cambio o desbloqueo exitoso de la clave.