Por Redacción EC

El DNI electrónico se ha vuelto una herramienta clave para fortalecer la inclusión social y facilitar el acceso de los ciudadanos a distintos servicios públicos y privados. Con este documento, las personas pueden identificarse de manera segura ante diversas instituciones, acceder a programas del Estado y realizar operaciones bancarias con mayores garantías de protección. Además, se puede agilizar diversos trámites administrativos porque ofrece ventajas frente al documento convencional, entre ellas la posibilidad de utilizar firma digital y gestionar información personal con altos niveles de seguridad y autenticidad. Este sistema busca reducir riesgos de suplantación y mejorar la confiabilidad en las operaciones digitales. Por otro lado, para tales procesos, está relacionado con la creación y manejo del PIN del DNI electrónico. Al momento de recibir el documento, el personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicita al ciudadano configurar una clave privada de seis dígitos, requisito indispensable para activar y utilizar la firma digital en distintos procedimientos electrónicos.