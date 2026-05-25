Por Redacción EC

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. En ese contexto, en esta oportunidad, en coordinación con una municipalidad del país, se desarrollará una campaña gratuita previo a finalizar mayo 2026, con el objetivo de que muchos ciudadanos puedan gestionar el nuevo DNIe. Durante esta jornada, los principales beneficiarios son niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial. La medida busca reducir brechas mediante procedimientos simples. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.