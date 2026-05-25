Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. En ese contexto, en esta oportunidad, en coordinación con una municipalidad del país, se desarrollará una campaña gratuita previo a finalizar mayo 2026, con el objetivo de que muchos ciudadanos puedan gestionar el nuevo DNIe. Durante esta jornada, los principales beneficiarios son niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial. La medida busca reducir brechas mediante procedimientos simples. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE PODRÁ TRAMITAR EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Carabayllo, en coordinación con el Reniec, anunció que este martes 26 y jueves 28 de mayo se llevará a cabo una nueva campaña para otorgar el nuevo DNI electrónico a la población local. Para esta campaña, está orientada únicamente a niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, así como a adultos mayores de 60, grupos que suelen enfrentar mayores obstáculos para obtener su documento de identidad.

Así, los interesados en acceder a este beneficio podrán acercarse al Estadio Ricardo Palma (Puerta n.° 2) en el horario de atención de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. El municipio instó a la población a tomar sus precauciones, debido a que solo se entregarán 50 tiques por día y orden de llegada. Es importante mencionar que esta medida busca disminuir la brecha de indocumentación y facilitar el acceso de la población a servicios públicos y privados mediante la implementación del DNIe.

¿POR QUÉ NO SE DEBE UTILIZAR EL DNI REPORTADO COMO EXTRAVIADO TRAS REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO?

En medio de unas elecciones presidenciales, es fundamental que la ciudadanía mantenga actualizado su documento de identidad con el fin de acceder a diversos trámites tanto públicos como privados. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la pérdida del DNI, debido a los graves riesgos que esto conlleva, como la suplantación de identidad, la apertura de cuentas bancarias, deudas fraudulentas, entre otros. Así, esta situación lleva a que la persona tome como primera medida presentar una denuncia en la comisaría para evitar posibles actos indebidos e iniciar el trámite de duplicado.

Sin embargo, el Reniec puso en conocimiento de la población que, tras realizar esta gestión (oficinas o virtual), el anterior documento queda anulado y pierde validez legal, aun cuando el titular lo recupere posteriormente. Y es que, según la entidad pública, utilizar el DNI declarado como perdido trae graves consecuencias administrativas debido a que este ya dejó de figurar como vigente en los registros institucionales. Finalmente, exhortó a los usuarios a recoger el nuevo DNI electrónico emitido luego del trámite de duplicado, así como emplear el documento para identificarse oficialmente en el país, conforme comparte TVPerú.