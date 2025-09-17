El regidor de Carabayllo Yohny Montero Castro fue víctima de un atentado. Dos desconocidos llegaron hasta el frontis de su vivienda a bordo de un auto, se estacionaron y lanzaron un explosivo con mecha a su auto, que quedó muy dañado tras la detonación.

Ante el hecho, el funcionario se mostró pasmado pues dijo no haber recibido amenazas o extorsiones días antes del atentado.

“No quiero afirmar, pero voy a suponer que es un tema político porque no tengo empresa, no manejo dinero. Solo soy regidor, más que regidor soy un vecino antiguo que vengo trabajando duro en el distrito haciendo faenas y obras sociales. Esto es algo sorprendente porque yo no tengo problemas con nadie. No es extorsión, no tengo dinero, no tengo negocios, trabajo el día a día”, dijo a los medios de comunicación.

La víctima mencionó que el auto afectado tenía alrededor de 10 años de antigüedad. Este quedó destrozado por la fuerza de la explosión, que incluso dañó la carrocería.

“Mira la magnitud de este daño que hacen a una persona que trabaja duro en el distrito, nunca subestimé siempre respeté a Carabayllo. No es justo lo que han hecho, estoy muy dolido”, añadió Montero Castro.

Hasta la vivienda del afectado llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía.

Vale precisar que en los últimos meses han crecido los ataques con explosivos y en este mismo distrito se reportó un atentado días antes contra el mercado La Cumbre.

Además, cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, basadas en el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL), revelan que las denuncias por extorsión han experimentado un incremento exponencial en comparación con años anteriores.

