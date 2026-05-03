La posibilidad de obtener el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) sin costo vuelve a abrirse en Lima como parte de una campaña impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dirigida a facilitar el acceso a este documento moderno y seguro. Durante todo el mes de mayo, un distrito específico será escenario de jornadas programadas que permitirán a ciertos grupos de la población actualizar su identificación sin pagar y acceder a múltiples beneficios tecnológicos. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por reducir brechas de acceso y promover el uso de herramientas digitales en trámites cotidianos. Descubre dónde se realizará esta campaña gratuita, quiénes podrán acceder al beneficio y qué detalles debes tener en cuenta para aprovechar esta oportunidad.

¿EN QUÉ DISTRITO DE LIMA SE REALIZA LA CAMPAÑA GRATUITA DEL DNIE?

La campaña de documentación tendrá lugar específicamente en el distrito de Carabayllo. Las autoridades han dispuesto que el centro de operaciones sea el Estadio Ricardo Palma, estableciendo el acceso principal para los usuarios a través de la puerta número dos. Esta actividad se mantendrá vigente durante todo el mes de mayo de 2026, operando exclusivamente los días martes y jueves en la franja horaria que va desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, según informa Exitosa.

(Foto: Municipalidad de Carabayllo)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

El programa gratuito está diseñado bajo un enfoque de inclusión social, por lo que el beneficio no es general, sino que se restringe a dos grupos poblacionales específicos:

Menores de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años.

Adultos mayores a partir de los 60 años.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS INTERESADOS?

Debido a que se trata de una jornada coordinada entre el municipio local y el Reniec, la afluencia de público es alta y los recursos son finitos. Es crucial tomar en cuenta que solo se repartirán 50 boletos de atención por cada fecha, los cuales se distribuirán estrictamente según el orden en que las personas se presenten en el estadio. Por ello, se sugiere a los padres de familia y adultos mayores acudir con antelación para garantizar su espacio dentro de los cupos diarios permitidos.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.