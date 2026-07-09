Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es indispensable para acceder a diversos servicios y realizar distintos trámites. Con el objetivo de facilitar el proceso de adquirirlo, se ha puesto en marcha una campaña gratuita que permitirá a niños, adolescentes y adultos mayores tramitar o renovar el DNI electrónico sin costo. La iniciativa también contempla cupos para personas que no forman parte de programas sociales, ampliando el acceso al beneficio. Durante las jornadas, los asistentes recibirán orientación personalizada y podrán completar el procedimiento si cumplen con los requisitos establecidos. Descubre quiénes pueden acceder a esta campaña, qué documentos debes presentar, dónde será la atención y cómo aprovechar esta oportunidad para obtener el DNI electrónico gratis.

¿DÓNDE PUEDES OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

La campaña gratuita es impulsada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto junto con RENIEC Moquegua y permitirá tramitar o renovar el DNI electrónico sin realizar ningún pago. La atención se desarrolla en el Centro Cultural Santo Domingo durante las jornadas programadas para el 8 y el 13 de julio, en el horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. La meta es beneficiar a más de 150 personas mediante una atención organizada y con acompañamiento durante todo el proceso.

DNI electrónico.| Composición EC: Andina / Gémini

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTA CAMPAÑA?

La convocatoria está dirigida a distintos grupos de la población que requieren actualizar su documento de identidad. Entre los beneficiarios se encuentran:

Niños desde los 0 hasta los 16 años.

Adolescentes de 17 años.

Personas adultas mayores.

Además, la campaña reserva 50 cupos diarios para vecinos que no forman parte de programas sociales, con el propósito de ampliar el acceso al beneficio, según informa Infobae.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES PRESENTAR PARA REALIZAR EL TRÁMITE?

Los organizadores recomiendan acudir con la documentación necesaria para evitar inconvenientes durante la atención. Entre los principales requisitos figuran:

Partida de nacimiento del solicitante.

Fotografía reciente a color tamaño pasaporte.

Recibo de agua o luz para acreditar el domicilio cuando corresponda.

DNI del padre, madre o apoderado en caso de menores de edad.

Cabe mencionar que la presencia del menor es obligatoria durante el procedimiento, mientras que las personas adultas mayores que necesiten apoyo podrán recibir asistencia durante la jornada.

¿QUÉ SERVICIOS INCLUYE LA CAMPAÑA GRATUITA?

La atención no se limita únicamente a la entrega del documento. Durante las jornadas también se brinda orientación personalizada para resolver dudas y facilitar cada etapa del trámite. Entre los servicios disponibles se encuentran la captura de la fotografía, el registro de huellas dactilares, la emisión del DNI electrónico y la información sobre gestiones complementarias, como la actualización de datos personales o el cambio de domicilio cuando sea necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

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