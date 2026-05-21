En la actualidad, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó a la población peruana que el pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años, duplicando así la validez de cinco años que mantenía hasta hace un tiempo. En ese sentido, este importante documento contará con nuevas medidas de seguridad con el objetivo de prevenir el fraude y la falsificación. Sin embargo, por lo general, acceder a esta credencial ha sido un dolor de cabeza para muchos usuarios debido a la falta de citas y las largas colas, lo que convertía el trámite en un proceso más engorroso. Frente a esta situación, Migraciones anunció una buena noticia que busca agilizar la atención y reducir tiempos de espera: el fin de las citas virtuales para obtener el ansiado pasaporte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL PASAPORTE ELECTRÓNICO SIN CITA EN MIGRACIONES?

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que pronto ya no será necesario las citas virtuales para obtener el pasaporte electrónico, ya que será reemplazado por un sistema que permitirá que cualquier peruano se acerque directamente a una de estas sedes en el país y por orden de llegada. Así, el superintendente general de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado, en dialogo para RPP, explicó que esta medida se encuentra en modo de prueba, por lo que, si todo sale correctamente, se implementará en los próximos días. En cuanto al proceso, señaló que el usuario podrá realizar el pago correspondiente en las mismas oficinas migratorias, ya sea mediante Yape o POS para extranjeros, lo que le permitirá obtener una cita directa para iniciar el trámite y recibir su documento el mismo día.

De esta manera, con el objetivo de agilizar la atención, reducir tiempos de espera en la cola y brindar mayores facilidades a la ciudadanía, Alvarado aseguró que el proceso tendrá una duración de aproximadamente 2 horas. Asimismo, destacó que ya se llevaron a cabo dos pruebas iniciales del nuevo sistema, durante las cuales se logró atender a 300 personas diariamente. “Las grandes dificultades que ha tenido las superintendencias anteriores era que han estado utilizando medios de pago, digamos que ya están lejos del mercado. Hoy vamos a utilizar, por ejemplo, hemos hecho un convenio con el Banco de Crédito para utilizar Yape. El Yape va a ser ahora una especie de ventanilla”, sostuvo al inicio.

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“Se va a pagar con billetera digital y los que vengan del extranjero van a tener la opción, a través del POS, también de utilizar sus medios de pago y cumplir con este requisito. La atención va a ser una atención ya en la zona o en las oficinas que tenemos, en orden de llegada. Ya no necesitan recurrir a la página o separar citas. Eso ya no va a ocurrir. Aquí lo que va a hacer es que, por orden de llegada, se les va a atender. Ya no va a haber colas en nuestras sedes porque van a ser atendidos interno, en la misma institución, con su ticket de entrada, o sea, van a sacar su ticket. Con eso, se van a presentar a ventanilla. En cada ventanilla va a haber un código para que pueda reconocerse el YAPE, pagar en automático y obtener su pasaporte. Calculamos que el pasaporte deberíamos tenerlo en 2 horas como máximo“, agregó para RPP.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

A continuación, te presentamos las particularidades que tiene el nuevo pasaporte electrónico con vigencia de 10 años en el Perú: